Атака на Івано-Франківськ з повітря: окупанти вдарили по місту ракетами

Ракетний удар по Івано-Франківську / скріншот

Вранці в п'ятницю, 11 березня, російські загарбники завдали удару по Івано-Франківську. За словами очевидців, приліт був по аеродрому.

На кадрах, які місцеві жителі опублікували в мережі, видно стовпи диму.

Повідомляється, що всього було три вибухи.

Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що місто атакували окупанти. За його словами, перед нальотом не спрацювала система оповіщення населення.

Як повідомляв Главред, 11 березня в Дніпрі та Луцьку прогриміли перші вибухи з початку вторгнення Росії в Україну. Міста зазнали авіаудару.

Вибухи були чутно навіть у житлових районах міст.

Так, за попередньою інформацією, в Дніпрі окупанти завдали удару по заводу Петровського.

У Луцьку, судячи з повідомлень в мережі, ворог завдав ракетного удару по аеродрому або заводу "Мотор".

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