Росія вдарила ракетами по Дніпру та Луцьку вперше з початку війни

Росія вдарила ракетами по Дніпру і Луцьку вперше з початку війни / соцмережі

У Дніпрі та Луцьку прогриміли перші вибухи з початку вторгнення Росії в Україну. Міста зазнали авіаудару.

Вибухи були чутні навіть в жилих районах міст, пишуть очевидці в мережі.

Так, за попередньою інформацією, в Дніпрі окупанти завдали удару по заводу Петровського. Нардеп Макс Бужанський повідомив, що було 3 ракетних вибухи.

У Луцьку, судячи з повідомлень у Мережі, ворог завдав ракетного удару по аеродрому або заводу "Мотор".

Як повідомляв Главред, Міноборони Росії визнало, що застосовує на території України систему залпового вогню ТОС-1, що використовує термобаричні боєприпаси. Використання такої зброї суперечить міжнародному праву щодо правил і звичаїв ведення війни.

Також ми писали, що міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку у Маріуполі була свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.

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