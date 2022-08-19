Якщо Путін піде на ескалацію, армія України наступатиме на Білорусь та міста РФ – Соскін

Україні слід попередити Захід та Путіна, що Київ може завдати удару у відповідь – ситуація з Кримом це вже показала, сказав Олег Соскін.
Війна Росії проти України може бути перенесена на російську територію, якщо Кремль завдасть ударів по центрах ухвалення рішень. Москва може вдарити по Києву та Львову з території Білорусі. Однак якщо агресор піде на такий крок, ЗСУ можуть не тільки вдарити по білоруській державі, а й піти на Гомель, а також прикордонні російські міста. Війна ризикує перетворитися на міжнародну конфронтацію. Слід попередити Захід та Путіна про те, що Україна здатна відповісти. Події у Криму тому підтвердження. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін.
У чаті на Главреді розповів про те, що Росія у відповідь на події у Криму може піти на ескалацію війни з Україною. На його думку, є ризик посилення бомбардувань українських міст.
"Так само, як і на все інше, зокрема, на потоплення крейсера "Москва" і звільнення острова Зміїний – Росія буде більше бомбити українські міста. Відбудеться посилення і розширення війни. Останні події свідчать про те, що Росія не може досягти будь-якого відчутного результату ніде: ні в Херсонській, ні в Запорізькій, ні в Харківській областях. Хіба що трохи, на 10 км, просунулися поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски. І все", - вважає Соскін.
З точки зору експерта, Росія може вдарити по центрам ухвалення рішень у Києві та Львову з території Білорусі.
"Тому єдине, що може в даній ситуації Росія – ескалювати рівень бойових дій і завдати удару по Києву з території Білорусі. Миколаїв, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Харків – ці міста Росія і так безперервно бомбить. При цьому росіяни завозять С-300 і С-400 до Білорусі, відповідно, можуть спробувати вдарити з білоруської території по Києву і Львову", - припустив політолог.
Як вважає він, тоді Україна, ймовірно, завдасть ударів по Білорусі і прикордонних російських містах. Більш того, ЗСУ можуть піти в наступ на білоруський Гомель і на ті ж прикордонні міста – Білгород, Брянськ, Курськ.
"Якщо буде завдано удару по Києву або Львову, то у відповідь буде удар по Білорусі (по Гомелю – однозначно) і по прикордонних російських містах: Бєлгороду, Брянську, Курську, тобто війна зайде на територію Росії. Українські війська підуть на Гомель і всі прикордонні міста РФ", - розмірковує Соскін.
Політолог прогнозує, що за подібних обставин є ризик перетворення війни на міжнародний збройний конфлікт. Україні, зазначив він, слід попередити Захід та Путіна, що Київ, якщо Москва піде на ескалацію, може перейти до кроку у відповідь. І події у Криму це вже продемонстрували.
"Тоді втягнуться всі інші держави, і це вже буде євразійська війна, ніхто не зможе відсидітися, лишитися осторонь. Польща втягнеться у війну, країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Німеччина, США... Ніхто не залишиться не задіяним. Тому потрібно попередити союзників і Путіна про те, що, якщо тільки Росія спробує, отримає те-то і те-то. Ми вже можемо, Крим це показав", - підкреслив Олег Соскін.
Раніше Соскін заявив, що РФ намагається зібрати війська на півдні України, щоб піти в подальший наступ у напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу та Миколаєва. Однак, згідно з його прогнозом, окупантам не вдасться досягти своїх цілей. Якщо Путін піде на захоплення міст, ЗСУ наступатимуть вже на території Росії.
Політолог Соскін також прогнозує серйозну битву армії України з військами Росії на півдні. Він вважає, що перед тим, як розпочати військову операцію зі звільнення Криму, потрібно деокупувати південні українські землі.
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