Якщо Путін піде на ескалацію, армія України наступатиме на Білорусь та міста РФ – Соскін

ЗСУ можуть піти в наступ на Гомель та прикордонні міста Росії - Соскін / Колаж Facebook/kpszsu, Reuters, УНІАН

Війна Росії проти України може бути перенесена на російську територію, якщо Кремль завдасть ударів по центрах ухвалення рішень. Москва може вдарити по Києву та Львову з території Білорусі. Однак якщо агресор піде на такий крок, ЗСУ можуть не тільки вдарити по білоруській державі, а й піти на Гомель, а також прикордонні російські міста. Війна ризикує перетворитися на міжнародну конфронтацію. Слід попередити Захід та Путіна про те, що Україна здатна відповісти. Події у Криму тому підтвердження. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін.

У чаті на Главреді розповів про те, що Росія у відповідь на події у Криму може піти на ескалацію війни з Україною. На його думку, є ризик посилення бомбардувань українських міст.

"Так само, як і на все інше, зокрема, на потоплення крейсера "Москва" і звільнення острова Зміїний – Росія буде більше бомбити українські міста. Відбудеться посилення і розширення війни. Останні події свідчать про те, що Росія не може досягти будь-якого відчутного результату ніде: ні в Херсонській, ні в Запорізькій, ні в Харківській областях. Хіба що трохи, на 10 км, просунулися поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски. І все", - вважає Соскін.

З точки зору експерта, Росія може вдарити по центрам ухвалення рішень у Києві та Львову з території Білорусі.

"Тому єдине, що може в даній ситуації Росія – ескалювати рівень бойових дій і завдати удару по Києву з території Білорусі. Миколаїв, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Харків – ці міста Росія і так безперервно бомбить. При цьому росіяни завозять С-300 і С-400 до Білорусі, відповідно, можуть спробувати вдарити з білоруської території по Києву і Львову", - припустив політолог.

Як вважає він, тоді Україна, ймовірно, завдасть ударів по Білорусі і прикордонних російських містах. Більш того, ЗСУ можуть піти в наступ на білоруський Гомель і на ті ж прикордонні міста – Білгород, Брянськ, Курськ.

"Якщо буде завдано удару по Києву або Львову, то у відповідь буде удар по Білорусі (по Гомелю – однозначно) і по прикордонних російських містах: Бєлгороду, Брянську, Курську, тобто війна зайде на територію Росії. Українські війська підуть на Гомель і всі прикордонні міста РФ", - розмірковує Соскін.

Політолог прогнозує, що за подібних обставин є ризик перетворення війни на міжнародний збройний конфлікт. Україні, зазначив він, слід попередити Захід та Путіна, що Київ, якщо Москва піде на ескалацію, може перейти до кроку у відповідь. І події у Криму це вже продемонстрували.

"Тоді втягнуться всі інші держави, і це вже буде євразійська війна, ніхто не зможе відсидітися, лишитися осторонь. Польща втягнеться у війну, країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Німеччина, США... Ніхто не залишиться не задіяним. Тому потрібно попередити союзників і Путіна про те, що, якщо тільки Росія спробує, отримає те-то і те-то. Ми вже можемо, Крим це показав", - підкреслив Олег Соскін.

Раніше Соскін заявив, що РФ намагається зібрати війська на півдні України, щоб піти в подальший наступ у напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу та Миколаєва. Однак, згідно з його прогнозом, окупантам не вдасться досягти своїх цілей. Якщо Путін піде на захоплення міст, ЗСУ наступатимуть вже на території Росії.

Політолог Соскін також прогнозує серйозну битву армії України з військами Росії на півдні. Він вважає, що перед тим, як розпочати військову операцію зі звільнення Криму, потрібно деокупувати південні українські землі.

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