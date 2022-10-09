У рані вже завелися клопи: окупант подякував українським бійцям за полон

Окупант подякував українським бійцям за полон / Колаж Фото УНІАН та скріншот з відео

Путінський окупант Володимир Трохименко (військова частина № 09332 ‒ 7-а російська військова база в Абхазії) подякував українським спецназівцям за те, що вони взяли його в полон. Про це розповів волонтер Юрій Мисягін і розмістив відео з полоненим окупантом у своєму Telegram-каналі.

23-річний Володимир переховувався в підвалі одного з сіл у Херсонській області. Коли ЗСУ звільнили територію, вони знайшли окупанта з важким пораненням і взяли його в полон. На той момент, у росіянина в рані вже завелися клопи та інші личинки черв'яків.

Зараз російський окупант перебуває в лікарні, де медики надали йому всю необхідну допомогу і намагаються врятувати його руку. Трохименко на камеру подякував українській армії за те, що взяли його в полон і надали медичну допомогу.

До слова, як повідомляє портал "Верстка", мобілізовані за указами диктатора Путіна, росіяни скаржаться на жахливі умови свого утримання. Їм доводиться спати у верхньому одязі на матрацах, в яких повно клопів, мерзнути і голодувати. І тому мобілізовані постійно вступають в конфлікти через дрібниці і б'ються між собою.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

Пізніше заступник Міністра оборони України Ганна Маляр говорила, що мобілізовані росіяни здаються в український полон ще до того, як їх відправляють на фронт. Вони самі телефонують на "гарячу лінію" і дізнаються подробиці про те, що потрібно робити, щоб здатися в полон і не бути вбитим.

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