У рані вже завелися клопи: окупант подякував українським бійцям за полон

23-річний окупант Володимир з важкою раною переховувався в підвалі одного з сіл в Херсонській області - і незабаром був узятий в полон українським спецназом.
Путінський окупант Володимир Трохименко (військова частина № 09332 ‒ 7-а російська військова база в Абхазії) подякував українським спецназівцям за те, що вони взяли його в полон. Про це розповів волонтер Юрій Мисягін і розмістив відео з полоненим окупантом у своєму Telegram-каналі.
23-річний Володимир переховувався в підвалі одного з сіл у Херсонській області. Коли ЗСУ звільнили територію, вони знайшли окупанта з важким пораненням і взяли його в полон. На той момент, у росіянина в рані вже завелися клопи та інші личинки черв'яків.
Зараз російський окупант перебуває в лікарні, де медики надали йому всю необхідну допомогу і намагаються врятувати його руку. Трохименко на камеру подякував українській армії за те, що взяли його в полон і надали медичну допомогу.
До слова, як повідомляє портал "Верстка", мобілізовані за указами диктатора Путіна, росіяни скаржаться на жахливі умови свого утримання. Їм доводиться спати у верхньому одязі на матрацах, в яких повно клопів, мерзнути і голодувати. І тому мобілізовані постійно вступають в конфлікти через дрібниці і б'ються між собою.
Мобілізація в Росії
Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.
Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.
Пізніше заступник Міністра оборони України Ганна Маляр говорила, що мобілізовані росіяни здаються в український полон ще до того, як їх відправляють на фронт. Вони самі телефонують на "гарячу лінію" і дізнаються подробиці про те, що потрібно робити, щоб здатися в полон і не бути вбитим.
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