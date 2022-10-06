"Не треба приходити на могилу": ЗСУ "відкобзонили" депресивного і обділеного любов'ю бурята

ЗСУ ліквідували депресивного окупанта з Бурятії / Колаж фото Іраклі Комахідзе, УНІАН

Українські військові ліквідували російського окупанта - 22-річного Жаргала Львовича Мухужуєва, який скаржився в соцмережах на своє життя. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Окупант був родом з села Хоринськ в Бурятії. Він з 2020 року командував відділенням комендантського взводу 872-го самохідно-артилерійського полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї армії центрального військового округу РФ.

Бурят на своїй сторінці в соцмережах не виключав, що він помре і депресивно просив не приходити на його могилу і не "говорити як сильно нудьгували і любили" його. Він додав, що подібне йому потрібно було за життя.

ЗСУ ліквідували депресивного окупанта з Бурятії / Іраклі Комахідзе

Можна припустити, що цей окупант був обділений любов'ю і турботою. ЗСУ ліквідували його 26 вересня в Запорізькій області.

ЗСУ ліквідували депресивного окупанта з Бурятії / Іраклі Комахідзе

Нагадаємо, ЗСУ "відкобзонили" начальника артилерії 4-ї військової бази - підполковника Ленара Єнікєєва, який вбивав людей у Грузії та Чечені. Він прийшов знищувати український народ у березні цього року. Сам Єнікєєв був родом з Башкирії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували "спадкового військового" – 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Молодий російський окупант був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Він воював з першого дня вторгнення РФ.

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