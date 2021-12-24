У Польщі хочуть відгородитися від України захисною "стіною": у чому причина

/ УНІАН

Польща може побудувати захисну споруду у вигляді стіни на кордоні з Україною, заявив віце-прем'єр уряду Польщі і лідер партії Закон і справедливість Ярослав Качинський.

В інтерв'ю газеті Gazeta Polska Codziennie він не виключив, що цього вимагатиме триваюча напруженість на кордоні Білорусі та Польщі, яка може тривати роками.

"Я не виключаю того, що загородження, які вже будуються на кордоні з Білоруссю, можуть бути посилені, продовжені на кордоні з Україною", - сказав він.

Польський політик каже, що "не є оптимістом" в питанні ситуації на кордоні з Білоруссю і що "можливо, ми повинні бути готовими до років напруги і агресії".

Ситуація на кордоні Білорусі та України

Раніше в Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили про те, що українські пілоти порушили кордон з РБ під час навчань.

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Під час навчань українські пілоти нібито порушили кордон з Білоруссю.

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску Нова Рудня Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - йдеться в повідомленні.

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