"Надамо підтримку, яку Україна попросить": у Польщі пообіцяли допомогти у разі нападу Росії

МЗС Польщі пообіцяло Україні допомогу в разі нападу Росії / Reuters

Польща не схвалює будь-які маневри російських військ біля українського кордону. Також вона засуджує порушення міжнародного права, тиск на Україну і порушення її територіальної цілісності у межах її кордонів, які визнані на міжнародному рівні.

Україна не хоче бути частиною "русского мира", й інші держави повинні її у цьому підтримувати, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю DW.

За його словами, якщо Росія зважиться напасти на Україну, Польща допоможе нашій державі захищатися.

"Насамперед нам необхідно визнати право України захищати себе. Це основна річ. Україна не хоче бути частиною того, що ми називаємо "русским миром". Тому вони мають повне право вважати, що ми надамо їм ту підтримку, про яку вони нас попросять", – зазначив Рау, відповідаючи на запитання про можливість початку Росією повномасштабної війни проти України.

За його словами, ніхто не зможе завадити РФ розмістити свої війська на території Білорусі, якщо цього захочуть Лукашенко і Путін. Проте Північноатлантичний альянс, зважаючи на ситуацію, повинен посилити політику стримування у цій частині Європи.

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"НАТО не має можливості завадити ні Путіну, ні Лукашенку зробити це. Це точно. Але НАТО варто посилити політику стримування в нашій частині Європи тут на східному кордоні", – сказав він.

читайте такожРосія стягує танки до лінії розмежування на Донбасі – розвідкаРаніше міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Росія сконцентрувала біля українського кордону 94 тисячі військових, але чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ готовий до такого сценарію розвитку подій, наголосив міністр.

Про те, що Росія хоче наростити кількість своїх військ біля кордонів України, повідомляла раніше і американська розвідка.

Нагадаємо, сьогодні відбуваються переговори між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови, яка відбувається проходить в онлайн-форматі, вони обговорять також і Україну.

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