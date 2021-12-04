Мінськ звинуватив Київ у порушенні повітряного простору військовим вертольотом

У РБ заявили про порушення кордону українським вертольотом / фото: news.mail.ru

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили про те, що українські пілоти порушили кордон з РБ під час навчань.

Під час навчань українські пілоти порушили кордон з Білоруссю, повідомляє Держприкордонкомітет РБ.

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску Нова Рудня Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в комітеті, український військовий вертоліт Мі-8 на висоті близько 100 м перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі. Щодо даного інциденту поінформована українська сторона.

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Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про те, що в разі загострення російсько-українського конфлікту Мінськ надасть підтримку росіянам.

"У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нам би повідомили", - зазначив Лукашенко.

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