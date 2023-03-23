В паніці пакують валізи, продають житло та вивозять продукцію: росіяни готуються драпати з Криму

Загарбники намагаються максимально вивезти зерно, яке накопичилося на території Криму і було завезене туди з новоокупованих ворогом територій.

Росіяни готуться тікати з Криму / УНІАН

Російські загарбники почали неабияк панікувати після нещодавньої "бавовни" у Джанкої та Севастополі. У зв'язку з цим окупанти готуються до евакуації з тимчасово захопленого Кримського півострова. Про це повідомив заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков в ефірі телеканалу Freeдом.

Так, Чистіков прокоментував дані української розвідки про те, що окупаційна "влада" та командування російської армії активно пакують валізи та готуються залишити Крим. Він підкреслив, що окупаційна адміністрація намагається приховати цю інформацію. Але останніми днями з’явилися дані про те, що збільшилася кількість поїздів як пасажирських, так і вантажних на територію Криму.

"Це вони пояснюють тим, що збільшиться туристичний сезон. Але також фіксується, що після вибухів у Джанкої та Севастополі почали скасовувати броні та взагалі відмовлятися від відпочинку на території тимчасово окупованого Криму. Тому ми можемо зрозуміти, що це збільшення кількості поїздів може бути якраз використано для евакуації", - сказав заступник постпреда.

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Чистіков також повідомив, що окупаційна адміністрація заявила про збільшення обсягів вивезеної з півострова продукції. Так, загарбники намагаються максимально вивезти зерно, яке накопичилося на території Криму і було завезене туди з новоокупованих ворогом територій.

"Бавовна" у Криму

20 березня в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Там безпілотники атакували залізницю – один зі шляхів постачання армії РФ. Також вибухи зафіксували поблизу військового аеродрому.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що під час вибухів у Джанкої були знищені російські крилаті ракети "Калібр".

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив Російські крилаті ракети "Калібр" під час їхнього транспортування залізницею... Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", - йшлося у повідомленні ГУР.

Окрім того, рано вранці в середу, 22 березня, в окупованому Росією Севастополі прогриміла серія гучних вибухів. Повідомлялося про можливу атаку дронів.

"Рано вранці наш флот відбив атаку надводних безпілотників. Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО по повітряній цілі", - заявив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

Як зазначила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, "бавовна" в Криму не остання, а є одним з елементів плану, що передує активним діям.

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