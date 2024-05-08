В окупованому Луганську 'приліт': потужно палає нафтобаза

Гауляйтер самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що у місті пролунала серія вибухів, атакували нафтобазу.

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В тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Вночі у вівторок, 7 травня, в окупованому російськими військами Луганську пролунали гучні вибухи. В місті сильна пожежа. Про це повідомили РІА Новини та "Леонид Пасечник"

"У Луганську пролунало кілька вибухів, передає кореспондент РИА Новости", - йдеться у повідомленні пропагандистів.

У мережі швидко розлетілиля відео, на яких видно масштабну пожежу, що спалахнула на одному з об'єктів у місті.

відео дня

Гауляйтер самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив, що "приліт" стався по нафтобазі, яка розташована в межах міста. Пасічник зазначив, що на місці інциденту вже працюють співробітники МНС. Наразі про постраждалих немає інформації.

Вибухи у російських окупантів - новини по темі

Як повідомляв Главред, 2 травня, в тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що вибух стався в районі "Дормаш", де розташовувались російські окупанти.

Нагадаємо, 22 квітня у Лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню окупантів. Пожежу від "бавовни" загасили лише опівночі, а потім вантажівками вивозили поранених у бік Новоазовська.

Також 15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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