У Херсоні партизани підірвали авто 'начальника ДІБДР' майора Снєшина - ЗМІ

У Херсоні партизани підірвали авто російського майора / Ілюстраційне фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

У тимчасово окупованому Херсоні вибухнув автомобіль з російським окупантом на прізвище Снєшин. Росіянин був призначений "тимчасово виконуючим обов'язки начальника чергової частини ДАІ".

Як повідомляє Telegram-канал Baza, разом з окупантом в авто нібито перебували його дружина та донька.

"У Херсонській області підірвали автомобіль начальника місцевої чергової частини ДАІ. В автомобілі знаходився сам поліцейський, а також його дружина і 7-річна дочка", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, вибух радіокерованого СВУ, начиненого рубаними цвяхами, стався близько 8-ї ранку у Паровозному провулку в той момент, коли там проїжджав SEAT 38-річного майора Снєшина.

"Внаслідок вибуху машина отримала різні пошкодження, але ніхто з пасажирів не постраждав. Зараз порушено справу за статтею "посягання на життя співробітника поліції", - пише Baza.

Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи в одному з готелів - українські партизани підірвали чергове місце проживання співробітників ФСБ. На даний момент кількість убитих або поранених окупантів невідома. Водночас рух опору запевняє, що не дасть спокою російським окупантам на українській землі.

Нагадаємо також, що 29 серпня російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова і його дівчини, яка була його цивільною дружиною. Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв - поки невідомо.

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