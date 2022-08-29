Пряме влучення: у Херсоні 'зникла' військова частина разом з окупантами

Вибухи в Херсоні / скріншот

У тимчасово окупованому Херсоні пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, була знищена частина, яку використовували військові РФ.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що було пряме попадання в будівлю, в якій перебували окупанти.

Відзначається, що ряд вибухів прогримів в місті близько 04:00. За даними каналу "Скринька Пандори", по окупантах було багато прильотів. Херсонці заявили, що ніч для загарбників виявилася дуже неспокійною.

Зокрема, стверджують очевидці, надточний удар знищив ворожу військову частину на вулиці Паровозній, де було багато російських військових. Після цього більшість з них нібито поповнили ряди "двохсотих".

Вибухи в Херсоні / скріншот

Пізніше цю інформацію офіційно підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

/ скриншот

Деокупація Херсона

Збройні Сили України завдають точних ударів по мостах у Херсонській області, внаслідок чого російські війська стикаються з серйозними проблемами.

Вони не можуть перекидати значну кількість сил і техніки по естакадах. Ворог будує переправи, але українці б'ють і по них. Окупанти істерично підтягують резерви і знаходяться під пильною увагою.

26 серпня у Збройних силах України підтвердили удари по Дар'ївському мосту через річку Інгулець. Експлуатація естакади зупинена. Загарбники не можуть більше її використовувати для перекидання своїх військових сил і засобів. Росіяни не наважуються пересуватися по мосту або його ремонтувати.

Радник керівника Херсонської ОВВА Сергій Хлань зазначив, що українські війська під час удару по Антонівському мосту пошкодили і переправу. Споруду окупанти будували під мостом. Хлань підкреслив, що загарбники швидко намагаються відновити пошкоджену логістику, однак завдяки влучності ЗСУ їм це не вдається.

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