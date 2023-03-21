Калібри перевозили залізницею: в ОК Південь оцінили удар по окупантах у Джанкої

Знищення російських крилатих ракет є чітким сигналом росіянам, підкреслила Наталія Гуменюк.

Вибухи в Джанкої / t.me/chp_crimea

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи, що прогриміли напередодні в Джанкої в окупованому Криму.

За її словами, знищення російських крилатих ракет Калібр є чітким сигналом росіянам про те, що їм пора їхати з Криму. Про це вона сказала в ефірі інформаційного марафону.

"Джанкой - це вузлова станція. І ще на початку повномасштабного вторгнення говорилося, що поразка логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Зараз курс вказано чітко, що їм залізницею вже дуже необхідно виїжджати", — пояснила Гуменюк.

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Вибухи в Джанкої

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищено крилаті ракети Калібр, які транспортувалися залізницею. Про це раніше повідомили в Головному управлінні розвідки України.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив Російські крилаті ракети Калібр НК під час їх транспортування залізницею... Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії і готує український півострів Крим до деокупації", — йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що Калібр НК - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї - понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях, і понад 375 кілометрів по морських.

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