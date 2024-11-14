Загроза масованого удару: українців попередили про цинічний задум Путіна

Удари РФ по Україні, ймовірно, мають військово-політичне та геополітичне значення.

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Ракетний удар по Україні / колаж: Главред, фото: Командування ЗС ЗСУ, скріншот із відео

Ключові тези із заяви:

РФ може готувати масований удар по Україні

Таким чином Путін психологічно тисне на українців

Мета повітряних ударів - підштовхнути нас до перемовин на умовах РФ

13 листопада, після 73 днів перерви, країна-агресор Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Військовий експерт Ігор Романенко в коментарі ТСН.ua сказав, що цей удар, ймовірно, має військово-політичне та геополітичне значення.

За його словами, це була "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом.

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"Путін вперто завдає ударів по наших об’єктах та психологічно тисне на українців. Він зухвало демонструє силу та показує військовий потенціал Росії. Але останні ракетні удари та постійний терор "Шахедами", на мою думку, це, передусім, підготовка України, а також наших союзників до майбутніх переговорів. Таке собі "виховання" терором", – сказав він.

Він підкреслив, що єдина мета повітряних ударів, які наносить Путін по Україні та Києву, це підштовхнути нас до перемовин та "миру" на його умовах.

"Саме тому ракетні удари з боку РФ не припиняться. Я не виключаю, що вони можуть бути масованими, бо такі потенційні можливості у Росії, на жаль, є, як по ракетах, так і по дронах", - наголосив Романенко.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 листопада Росія знову завдала комбінованого удару по українських містах, на який ефективно відреагували сили ППО, збивши російські балістичні та крилаті ракети, які атакували Київ, а також дрони. Загалом Україну атакували близько 90 ударних дронів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко заявив, що росіяни готові до масованої атаки по Україні і накопичили достатню кількість крилатих ракет. Крім того, ворог накопичує ракети "на зиму", що підтверджує застосування стратегічної авіації.

Крім того, військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що нового удару можна очікувати ближче до зимових холодів. Не виключено, що окупанти накопичують ракети для удару по енергетичній інфраструктурі.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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