У Новій пошті повідомили про важливі зміни у схемі доставки

Нова пошта готує зміни, які торкнуться кожного клієнта приватного оператора.

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У Новій пошті повідомили про важливі зміни в схемі доставки / колаж: Главред, фото: pexels, capital.ua

У компанії повідомили про наміри скоротити час доставки по країні ще на дві години. Про це повідомив співвласник компанії виданню Forbes.

Тепер термін доставки зі звичних 24 годин скоротиться до 22. Відбутися це повинно в 2024 році.

"У 2024-му "Нова пошта" планує побудувати 10 нових сортувальних центрів і розширити свою мережу ще на 3000 відділень і 5000 поштоматів. Також терміни доставки по Україні повинні скоротитися на 2 години, до 22 годин, - повідомили в компанії перевізника. відео дня

Що змінилося в компанії в 2023 році

Однак за якість і швидкість доставки клієнти Нової Пошти платять трохи більше, ніж конкурентам. З 1 січня 2023 року мінімальний тариф став дорожчим на 17% і зріс у ціні до 70 грн. Саме таку суму відправник заплатить за посилку до 2 кг між відділеннями та поштаматами між містами. При цьому вартість такої ж послуги в Укрпошті та Meest становить 35 і 65 грн відповідно.

Нагадаємо, компанії групи Нова Пошта за перше півріччя 2023 року перерахували до бюджетів усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року-2,9 млрд грн.

Також, Національний поштовий оператор Укрпошта підвищив тарифи стандартної доставки в межах України. Про зміну тарифів на послуги повідомили в прес-службі Укрпошти. Відзначається, що тарифи Укрпошти піднімаються в середньому на 14% і в межах області – на 13%.

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