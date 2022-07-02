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Укрпошта ввела нові тарифи: головні зміни в умовах доставки

2 липня 2022, 14:45

Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку, кажуть в Укрпошті.

Укрпошта
Укрпошта піднімає тарифи / УНІАН

Національний поштовий оператор Укрпошта підвищив тарифи стандартної доставки в межах України.

Про зміну тарифів на послуги повідомили в прес-службі Укрпошти.

Зазначається, що тарифи Укрпошти піднімаються в середньому на 14% і в межах області – на 13%.

"Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишаються нижчими порівняно з конкурентами:

  • відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн;
  • доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн в порівнянні з 65 грн до перегляду тарифів.

Також очікується подорожчання послуги "Укрпошта Експрес":

  • послуга подорожчає в середньому 14% для пересилання в межах області;
  • на 16% подорожчає пересилання в межах України;
  • посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн. з 1 липня коштуватиме 45 грн.
  • вартість пересилання документів зросте на 14%;
  • вартість міжнародних відправлень залишиться незмінною.

Крім того, в прес-службі додали, що "Укрпошта" буде приймати і доставляти великогабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше у всіх обласних центрах, а також у містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділених відділеннях для таких відправлень.

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