Укрпошта ввела нові тарифи: головні зміни в умовах доставки

Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку, кажуть в Укрпошті.
Національний поштовий оператор Укрпошта підвищив тарифи стандартної доставки в межах України.
Про зміну тарифів на послуги повідомили в прес-службі Укрпошти.
Зазначається, що тарифи Укрпошти піднімаються в середньому на 14% і в межах області – на 13%.
"Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі підкреслили, що навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишаються нижчими порівняно з конкурентами:
- відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн;
- доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн в порівнянні з 65 грн до перегляду тарифів.
Також очікується подорожчання послуги "Укрпошта Експрес":
- послуга подорожчає в середньому 14% для пересилання в межах області;
- на 16% подорожчає пересилання в межах України;
- посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн. з 1 липня коштуватиме 45 грн.
- вартість пересилання документів зросте на 14%;
- вартість міжнародних відправлень залишиться незмінною.
Крім того, в прес-службі додали, що "Укрпошта" буде приймати і доставляти великогабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше у всіх обласних центрах, а також у містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділених відділеннях для таких відправлень.
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