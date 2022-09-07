У Новій Каховці на Херсонщині прильоти по окупантах РФ: ППО ворога не відбила атаку

У Херсонській області по позиціях військ РФ були нанесені нові удари / Соцмережі

В окупованій Новій Каховці Херсонської області сталися вибухи неподалік від Каховської ГЕС, над гідроелектростанцією та в районі селища Козацьке, де зафіксовано 3 прильоти. Російська система протиповітряної оборони атаку не відбила.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал Х.Херсон, в середу вранці, 7 вересня, в захопленій російською армією Новій Каховці були чутні вибухи. За даними очевидців, вибухи були в районі Каховської ГЕС. Зокрема, поруч з гідроелектростанцією і над нею. Піднялися стовпи диму.

Прильоти у Херсонській області 7 вересня / Соцмережі

Війська РФ намагалися збити снаряди, які летіли, своїми ППО, але безуспішно.

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"У Новій Каховці з ранку вибухи і виє сирена. На горизонті можна побачити "успішну" роботу орківської ППО", - наголошується в повідомленні.

Також вибухи були встановлені і в районі селища Козацьке на правобережній Херсонщині відразу за мостом Каховської гідроелектростанції. Там чути було три вибухи.

"В районі козацького 3 прильоти - над Дніпром стоїть дим, над і біля ГЕС теж дим", - підкреслюється в повідомленні.

Армія України контрнаступає у Херсонській області

Сили оборони України проводять контрнаступальну військову операцію проти військ РФ у Херсонській області. Йде робота над витісненням окупантів із зайнятих ними позицій. Українські підрозділи деокупували населений пункт Високопілля, над яким вже майорить державний прапор.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що мости на Херсонщині, які армія Росії використовувала для забезпечення своїх військ, більше непридатні для експлуатації. Українські війська також розтрощили три ворожі переправи через Дніпро.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що ЗСУ також звільнили село Ольгине, розташоване північніше звільненого Високопілля. За його словами, є й інші населені пункти, відбиті в окупантів. Вороже угруповання на правому березі Дніпра потрапило в оперативне оточення.

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