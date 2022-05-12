У Миколаєві пролунали потужні вибухи: перші подробиці

Миколаїв / соцмережі

Увечері, 12 травня, в Миколаїві пролунали вибухи в різних районах міста.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич просить жителів не залишати укриття.

"У Миколаєві лунають вибухи! Всім залишатися в укриттях", - повідомив у своєму Telegram-каналі Сенкевич.

Перед вибухами в місті оголосили повітряну тривогу.

У місцевих пабліках повідомляють, що обстріл йде з боку окупованого Херсона і моря.

Інформація про жертви, постраждалих і руйнування поки відсутня.

Як повідомляв Главред, Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. У британській розвідці повідомляють, що такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору з боку населення.

До кінця літа Збройні Сили України спробують повернути країну-агресора Росію на позиції, які вона займала до 23 лютого 2022 року. Такий прогноз озвучив командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес.

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