Потужно накрили вогнем: російські журналісти осоромилися і злили позиції окупантів на Донбасі

Війна в Україні / УНІАН

Українські захисники потужно відпрацювали по окупантам. Так, військовий кореспондент пропагандистського видання Известия Валентин Трушнін 30 червня показав удари "танкової каруселі" ЗС РФ по позиціях Збройних сил України в Донецькій області.

У Telegram-каналі СтратКом ЗСУ повідомляють, що за допомогою цього репортажу захисники нашої країни вирахували місцезнаходження окупантів і накрили ворожу техніку вогнем.

У його розпорядженні опинилося звернення матерів солдатів військової частини № 74325 з міста Знаменськ (РФ), які поскаржилися на "злив" даних журналістом.

У листі сказано, що Трушнін "розсекретив місця базування військової техніки та особового складу" окупантів. В результаті цього позиції противника опинилися під ударом важкої артилерії ЗСУ.

В результаті успішної операції Захисників України п'ять російських солдатів загинули, ще троє знаходяться в лікарні у важкому стані.

"Зі свого боку хочемо подякувати Валентина Трушина за своєчасну і точну інформацію. По поверненню в Україну його вже чекає чергова грошова винагорода", – пожартували автори "Страткому ЗСУ".

Зазначимо, що у своєму сюжеті пропагандист використовував дрон, щоб показати постріли з танків. Коли ворожий танк під'їжджав до дерев, щоб почати стрілянину, в кадр воєнкора потрапив навколишній ландшафт.

Матеріал Трушина досі видно на сайті пропагандистського видання.

Війна в Україні

Як раніше повідомляли, львівські десантники потужно покришили окупантів за один день.

Так, тільки за 7 липня вони знищили 12 російських танків, 5 БТРів і одну вантажівку ворога всього за одну добу.

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