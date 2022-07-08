Потужно накрили вогнем: російські журналісти осоромилися і злили позиції окупантів на Донбасі

В результаті успішної операції захисників України п'ять російських солдатів загинули.
Українські захисники потужно відпрацювали по окупантам. Так, військовий кореспондент пропагандистського видання Известия Валентин Трушнін 30 червня показав удари "танкової каруселі" ЗС РФ по позиціях Збройних сил України в Донецькій області.
У Telegram-каналі СтратКом ЗСУ повідомляють, що за допомогою цього репортажу захисники нашої країни вирахували місцезнаходження окупантів і накрили ворожу техніку вогнем.
У його розпорядженні опинилося звернення матерів солдатів військової частини № 74325 з міста Знаменськ (РФ), які поскаржилися на "злив" даних журналістом.
У листі сказано, що Трушнін "розсекретив місця базування військової техніки та особового складу" окупантів. В результаті цього позиції противника опинилися під ударом важкої артилерії ЗСУ.
В результаті успішної операції Захисників України п'ять російських солдатів загинули, ще троє знаходяться в лікарні у важкому стані.
"Зі свого боку хочемо подякувати Валентина Трушина за своєчасну і точну інформацію. По поверненню в Україну його вже чекає чергова грошова винагорода", – пожартували автори "Страткому ЗСУ".
Зазначимо, що у своєму сюжеті пропагандист використовував дрон, щоб показати постріли з танків. Коли ворожий танк під'їжджав до дерев, щоб почати стрілянину, в кадр воєнкора потрапив навколишній ландшафт.
Матеріал Трушина досі видно на сайті пропагандистського видання.
Війна в Україні
Як раніше повідомляли, львівські десантники потужно покришили окупантів за один день.
Так, тільки за 7 липня вони знищили 12 російських танків, 5 БТРів і одну вантажівку ворога всього за одну добу.
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