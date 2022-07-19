"Не беру участі в цирку": італійський журналіст образив Соловйова в прямому ефірі

Володимира Соловйова образили в прямому ефірі / скріншот

Італійський журналіст Алессандро Салюсті в прямому ефірі назвав російського пропагандиста Володимира Соловйова "гі***ком".

Це сталося під час включення з Москви, де інший італійський журналіст вирішив поспілкуватися з Соловйовим.

Відзначимо, що італійський кореспондент в Москві вів включення в комплементарному тоні. Він вирішив організувати інтерв'ю з Соловйовим на тлі Кремля.

У відповідь Салюсті жорстко заявив, що Кремль - це "палац, який сповнений ла**а".

Він також назвав Кремль місцем, де приймалися рішення про найжахливіші злочини в ХХ і ХХІ століттях, а потім покинув ефір.

"Цей палац повний ла**а. Слухати марення цих двох гі***ків біля тебе я відмовляюся. Я відмовляюся від гонорару і більше не буду брати участь в цьому цирку. Спасибі", - сказав журналіст і вийшов з ефіру, не бажаючи брати участь у пропаганді РФ.

Нагадаємо, раніше відомий італійський ведучий прям в прямому ефірі розкрив нахабну брехню російського пропагандиста Володимира Соловйова. За його словами, напад Росії на Донбас став лише приводом для Володимира Путіна, щоб захопити ще більше територій України.

Але країні-агресору не вдасться реалізувати свої підступні плани, цього не допустить ні ЗСУ, ні Захід, ні НАТО, сказав ведучий італійського ТБ.

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