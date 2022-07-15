Був родом з Казахстану, але воював за РФ: в Україні ліквідували окупанта Тупіцина

Дмитро Тупіцин був ліквідований в Україні / Telegram-канал СтатКом ЗСУ

На війні в Україні був ліквідований черговий солдат путінської армії Дмитро Тупіцин. Окупант був родом з Казахстану, але воював за країну-агресорку РФ.

Про ліквідацію окупанта повідомив Telegram-канал СтратКом ЗСУ. Смерть Тупіцина підтвердили і в російському місті Картали Челябінської області, де проживав загарбник.

Казахстанець побрався з росіянкою, тому залишився жити в РФ, в 2018 році отримав громадянство цієї країни.

У РФ же він пішов і на строкову службу в армію – в 2019-му, а через рік після присяги підписав контракт.

Дмитро Тупіцин / Фото Telegram-канал СтатКом ЗСУ

Подробиці смерті окупанта не уточнюються. Поховають Тупіцина 16 липня на батьківщині в Казахстані.

"Він дуже любив життя, ніколи не стояв на місці! Розумів, куди йде, і говорив: "Хто, якщо не ми?", - йдеться в некролозі військового російської армії, який вбивав мирних українців.

"Тут все прекрасно. І орк на прізвище Тупіцин. І те, що він "дуже любив життя", і що не сидів на місці. Ну, нічого, тепер Тупіцин буде тупити на два метри під землею і вже точно на одному місці", – іронічно прокоментували некролог в Страткомі ВСУ.

Зазначимо, за даними українського Генштабу, станом на 15 квітня в Україні з 24 лютого ліквідовано 38 тисяч російських окупантів.

Втрати Росії на війні в Україні / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв Главред, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили через понад чотири місяці.

Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Журналіст Роман Цимбалюк писав, що Кенс загинув внаслідок удару по пунктах управління і складам ЗС РФ в Херсонській області.

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