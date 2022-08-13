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У МВС попередили, яких видів злочинів скоро стане значно більше

13 серпня 2022, 23:59

На сьогоднішній день фіксується деяке зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів

Денис Монастирський
Монастирський заявив про збільшення кількості тяжких злочинів / РБК-Україна

В Україні фіксується зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час сьогоднішнього телемарафону.

"У перші місяці війни ми відзначали, напевно, в половину падіння рівня злочинності майже по всіх категоріях злочинів. Хоча зросла зовсім інша, з'явилася зовсім інша категорія злочинів, абсолютно нова і прикра для нашої української реальності, - це воєнні злочини", - зазначив міністр.

За словами Дениса Монастирського, на сьогодні фіксується якесь зростання кількості тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств, що також пов'язано з військовими злочинами.

"Падіння - об'єктивне явище у зв'язку з початком кризи. І так само ми очікуємо, що протягом двох-п'яти місяців буде зростання, особливо, за певними категоріями злочинів", - підкреслив Монастирський.

Він пояснив, що мова йде, в першу чергу, про крадіжки, викрадення автомобілів і злочини у сфері незаконного обігу зброї.

Як повідомляв Главред, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї в Україні. Однак він підкреслив, що в українців має бути право на зберігання, а не носіння короткоствольної зброї.

За його словами, це може підвищити безпеку громадян, допомогти правоохоронцям і зменшити злочинність.

Також Резніков заявив, що в Україні потрібно прийняти закон про легалізації обігу вогнепальної зброї серед населення. Початок повномасштабної війни суттєво "лібералізував" процес отримання зброї, але тепер це пора легалізувати.

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війна в Україні МВД ЗСУ вогнепальна зброя Денис Монастирський
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