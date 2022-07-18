Україна не може збивати всі ракети РФ: у МВС назвали причину

Ракети / Facebook, скрін

В Україні стали краще збивати російські ракети, втім, коли їх випущено одночасно кілька десятків збити їх усіх, на жаль, ще не вдається.

Як заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "FreeДом", Україна поки не має можливості збивати велику кількість ракет, випущених Росією одночасно.

"Ми дійсно почали набагато краще працювати, ніж на початку війни. Те, що ми бачимо за кількістю збитих ракет, - це тому підтвердження. Але, коли одночасно вилітають десятки ракет, у нас, на жаль, немає можливості, щоб збивати повністю всі ракети, випущені з Російської Федерації. На жаль, це поки нам не під силу", - сказав він.

Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ щодо звільнення окупованих Росією південних областей країни. Як стверджує керівник оборонного відомства, армія накопичує отриману від Заходу зброю, щоб реалізувати таке завдання.

Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив заяву, що метою ЗСУ є деокупація всіх українських територій. На думку гаранта, це має бути пріоритетом кожного українця.

У Головному управлінні розвідки України розповіли, що Росія провалила свій головний план, який полягав в окупації всієї держави. Однак агресор має намір "приєднати" до РФ вже захоплені українські землі. Пожвавлення таких процесів фіксують у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Там, по всій видимості, готують проведення так званих "референдумів". "Заходи" планують провести 11 вересня.

читайте такожРосія застосовує "розумні" ракети: ППО не завжди встигає спрацювати - Жданов

Читайте також: