УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна не може збивати всі ракети РФ: у МВС назвали причину

18 липня 2022, 20:26

Україна поки не має можливості збивати велику кількість ракет, випущених Росією одночасно.

ракета
Ракети / Facebook, скрін

В Україні стали краще збивати російські ракети, втім, коли їх випущено одночасно кілька десятків збити їх усіх, на жаль, ще не вдається.

Як заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "FreeДом", Україна поки не має можливості збивати велику кількість ракет, випущених Росією одночасно.

"Ми дійсно почали набагато краще працювати, ніж на початку війни. Те, що ми бачимо за кількістю збитих ракет, - це тому підтвердження. Але, коли одночасно вилітають десятки ракет, у нас, на жаль, немає можливості, щоб збивати повністю всі ракети, випущені з Російської Федерації. На жаль, це поки нам не під силу", - сказав він.

Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ щодо звільнення окупованих Росією південних областей країни. Як стверджує керівник оборонного відомства, армія накопичує отриману від Заходу зброю, щоб реалізувати таке завдання.

Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив заяву, що метою ЗСУ є деокупація всіх українських територій. На думку гаранта, це має бути пріоритетом кожного українця.

У Головному управлінні розвідки України розповіли, що Росія провалила свій головний план, який полягав в окупації всієї держави. Однак агресор має намір "приєднати" до РФ вже захоплені українські землі. Пожвавлення таких процесів фіксують у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Там, по всій видимості, готують проведення так званих "референдумів". "Заходи" планують провести 11 вересня.

читайте такожРосія застосовує "розумні" ракети: ППО не завжди встигає спрацювати - Жданов

Читайте також:

війна в Україні ракета війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:16

Олена Мозгова розповіла зворушливу історію про покійного батька Миколу Мозгового

20:52

Росіяни ввечері потужно вдарили по Миколаєву, в області багато поранених

20:46

Масовий бунт в армії РФ: десятки тисяч відмовників не хочуть воювати в УкраїніВідео

20:30

Полювання почалося: Віталій Кім платитиме по 100 доларів за "голови" зрадниківВідео

20:26

Україна не може збивати всі ракети РФ: у МВС назвали причинуВідео

Реклама
20:20

ЗСУ героїчно відбили ворожі штурми Бахмута та Сіверська - Генштаб

20:10

Прикмети на 20 липня: 3 речі, які краще в цей день не робитиВідео

19:57

"Це як вірити у Санта Клауса": у ФРН "опустили" Путіна через обіцянки щодо УкраїниВідео

19:43

Армія РФ може обстріляти Україну ракетами найближчим часом: носії високоточної зброї напоготовіВідео

19:36

Скандал у Львові: дівчині відмовили в роботі через відмову перейти на російську мовуВідео

19:35

Удар по Кримському мосту і базах РФ: експерт пояснив законні цілі ЗСУВідео

19:32

Венедіктова порушила мовчання та вперше висловилася щодо указу Зеленського

19:27

Якщо нам доведеться жити роками в "замороженому конфлікті"Погляд

19:22

Зеленський просить Верховну Раду звільнити БакановаВідео

19:17

Буряти хочуть вийти зі складу РФ: просять допомоги у Байдена

19:16

Самі себе обстрілюють: росіяни зганьбилися, оприлюднивши брехливу карту бойових дій

19:05

Валить величезний стовп диму: у Новій Каховці точним ударом знищили склади окупантівВідео

18:58

ЗСУ "вломили" російським окупантам на двох напрямках: ворог рахує втратиВідео

18:43

Біла труна та ведмедик: у Вінниці попрощалися з хлопчиком, якого вбила російська ракета

18:07

"Судний день" для України: військовий експерт Жданов оцінив погрози РосіїВідео

Реклама
18:05

"Київ не хоче миру": Захарова не зрозуміла слова Кулеби про переговори з РФ і все перекрутилаВідео

17:56

Першими зайдуть ЗСУ: у Зеленського розкрили сценарій звільнення КримуВідео

17:43

В Україні розширять список осіб, які не підлягають призову: кого стосуєтьсяВідео

17:41

Чому Україні час ударити по Кримському мосту та російським військовим базам у КримуПогляд

17:32

Після місячного мовчання, Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, вийшов на зв'язок: "Щоб ви знали"

17:24

Великі гроші, переїзд і казкове везіння: 3 знаки зодіаку чекає 8 років удачіВідео

17:20

Потужні вибухи і стовп диму: десант ЗСУ спалив російські танки разом з екіпажемВідео

17:07

Європа не зніме санкції з Росії, якщо війна закінчиться на умовах Путіна - ШольцВідео

16:52

Україну накриє задуха: синоптики назвали дату рекордної спекиВідео

16:51

Контракт липовий, з грошима обдурили: окупант поскаржився на жорсткий "заміс" в УкраїніВідео

16:39

Зворушливі привітання з ювілеєм 55 років жінці - в прозі і віршах, красиві листівки і картинки

16:08

Контрнаступ на Донеччині: ЗСУ звільнили щонайменше два населені пункти - Арестович

16:08

ЗСУ просуваються на Херсонщині, у Харківській та Донецькій областях атакує РФ – розвідка БританіїВідео

16:07

"У трусах прийдеш": скандального друга Лукашенка - нардепа Шевченка вигнали із зали ВРВідео

15:52

На Харківщині спецзагін ЗСУ "покришив" десятки диверсантів РФ: у полоні командир ворожої ДРГВідео

15:49

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

15:47

Група Rammstein підтримала Україну і розгорнула український прапор перед десятками тисяч людейВідео

15:44

Одні руїни: астролог назвала місяць, коли закінчиться ракетний терор і яке місто постраждає більшеВідео

15:12

Воюють в одному окопі: батько і син пішли в Нацгвардію разом бити окупантів

15:01

Буде свіжою дуже довго: 2 золоті поради, як позбутися затхлого запаху постільної білизни

Реклама
15:00

Найсмачніший торт Наполеон за 30 хвилин: дуже простий рецептВідео

14:59

РФ переходить до оборони: експерт спрогнозував терміни масштабного контрнаступу ЗСУВідео

14:59

Очікуємо HIMARS, гаубиці і танки: дали б все вчасно, утримали б Сєвєродонецьк та Лисичанськ - МЗСВідео

14:45

Мирні переговори відновляться лише після поразки РФ на фронті - КулебаВідео

14:34

"Тиждень почався вдало": ЗСУ влучили у скупчення окупантів на ХерсонщиніВідео

14:32

Потужні вибухи на Херсонщині: злетіли в повітря склади з БК окупантів РФВідео

14:26

ЗСУ під Харковом знищили 18-річного десантника-окупантаВідео

13:59

Армія України громить військові об'єкти РФ: ворог прибирає свої склади подалі від фронту - ГУРВідео

13:57

Труїли синтетичною отрутою: на праву руку Путіна скоєно замах – ЗМІВідео

13:36

"Нездорова людина": у Британії розкрили несподіваний діагноз ПутінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти