Шмигаль запевнив, що уряд не планує вводити повний локдаун по всій Україні

Чи буде в Україні новий локдаун : відповідь Шмигаля / УНІАН

В Україні щодня фіксують високі показники захворюваності коронавірусом. Попри це, влада не планує вводити повний локдаун, оскільки це негативно вплине на бізнес. Водночас єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація".

Про це повідомив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що навіть у червоній зоні карантину бізнес і громадські заклади зможуть працювати, якщо всі відвідувачі і працівники повністю вакциновані від коронавірусу.

Нинішню ситуацію з коронавірусною хворобою в Україні Шмигаль назвав найбільшим викликом за весь час пандемії. Є надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями.

Шмигаль також нагадав, що з 21 жовтня починають діяти нові правила пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Йдеться про залізничний, авіаційний та автобусний транспорт.

За минулу добу, 19 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 випадків коронавірусної хвороби. Серед них 1 447 дітей та 435 медичних працівників. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації. У деяких регіонах є проблема з наявністю місць у лікарнях.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський озвучував два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни – вакцинація або локдаун.