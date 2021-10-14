У МОЗ назвали 5 областей, які слідом за Херсонською можуть відправитися у "червону" зону

У МОЗ розповіли про ситуацію, що склалася / УНІАН

Кілька регіонів знаходяться на межі між помаранчевою і червоною зоною, оскільки там напружена епідеміологічна ситуація

Епідемічна ситуація погіршується в 5 областях, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі "Українському радіо".

"Маємо констатувати, що епідемічна ситуація прогнозовано погіршується. Ми вже маємо рішення про переведення Херсонської області, це перша область, яка рішенням комісії ТЕБ і НС була переведена на червоний рівень, і цей рівень епідемічної небезпеки буде введений з 15 жовтня. Ми бачимо в цій області ситуація зараз найгірша", - сказав Кузін.

Він додав, що також Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області знаходяться між помаранчевою і червоною зоною

"Поки вдається ситуацію утримати або за рахунок розгортання додаткових ліжок, або ресурсів системи охорони здоров'я, або за рахунок нових введених механізмів з тестування. Але ситуація поступово погіршується", - додав заступник міністра.

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Читайте такжеДобовий приріст хворих COVID-19 досяг максимуму за весь час пандемії: тривожні дані МОЗСтаном на 14 жовтня показникам "помаранчевої" зони відповідають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Решта регіонів відповідають "жовтому" рівню.

Варто нагадати, що станом на ранок четверга, 14 жовтня, в Україні офіційно підтверджені 2 597 275 випадки зараження коронавірусом. Виявлено за минулу добу 18 881 хворий, з них 1 748 – діти, медпрацівники – 368. Від Covid-19 в країні померли вже 59 935 осіб (+412 за добу), одужали 2 311 991 (+7 630).