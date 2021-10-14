Добовий приріст хворих COVID-19 досяг максимуму за весь час пандемії: тривожні дані МОЗ

В Україні підтвердили майже 19 тисяч випадків за добу / УНІАН

Станом на ранок четверга, 14 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 2 597 275 випадки зараження коронавірусом.

Виявлено за минулу добу 18 881 хворий, з них 1 748 – діти, медпрацівники – 368. Від COVID-19 в країні померли вже 59 935 осіб (+412 за добу), одужали 2 311 991 (+7 630). Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров'я.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232) Одеській (1191), Львівській (1132) областях та м.Київ (936).

Статистика по регіонах / moz.gov.ua

Варто зазначити, що добовий приріст хворих на коронавірус в Україні перевищив максимальний показник за весь час пандемії.

Читайте такжеСкільки зберігається імунітет у тих, хто перехворів коронавірусом-відповідь вченихДо цього 17569 підтверджених випадків було зафіксовано у квітні цього року.

Реклама

Кількість інфікованих по днях / index.minfin.com.ua

У МОЗ також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього було зроблено понад 14 мільйонів щеплень.

Нагадаємо, Херсонська область вже потрапила в "червону" зону карантину, тепер "на межі" ще п'ять регіонів.

"Один регіон вже потрапив у червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Це Херсонська область. Ще мінімум п'ять на підході", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Найскладніша ситуація з COVID-19 в Україні на цей час фіксується в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях. Йдеться про критерії доступності обладнаних лікарняних ліжок в медичних установах і показниках смертності.

