Високий рівень небезпеки: п'ять областей на межі потрапляння до "червоної" зони

Ляшко розповів про червону зону / УНІАН

Херсонська область нашої країни вже потрапила до "червоної" зони карантину, тепер "на межі" ще п'ять регіонів, сказав голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

"Один регіон вже потрапив у червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Це Херсонська область. Ще мінімум п'ять на підході", - заявив Ляшко.

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів і персоналу вакциновані.

Водночас у "червоній" зоні на дистанційне навчання переходять навчальні заклади, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується тільки дитсадків і 1-4 класів.

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Крім того, жителі "червоної" зони не можуть їздити автобусами, поїздами і літати літаками до інших регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Що відомо про штам Дельта

Дельту вперше виявили в Індії. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше визнала цей штам "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективний. Але епідеміологи в США стверджуючи, що вакциновані особи, інфіковані дельтою, можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук зазначила, що штам Дельта часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію − це незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів під час перших хвиль коронавірусної інфекції майже не було.