У Міноборони запрацює електронний журнал: для чого його використовуватимуть

В Україні введуть у роботу журнали електронного обліку. У відомстві розповіли для чого він призначений і як працюватиме.

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У Міноборони запрацює електронний журнал / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони

В Україні створюють можливість вести електронний журнал для обліку військового майна. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням відомства, вже внесено зміни до указу Міністерства оборони № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України". Там продовжують спрощувати облік військового майна для того, щоб позбутися зайвих паперів в армії.

У пресслужбі також повідомили, що середній час, який командири роти витрачають на бюрократію, становить від 50% до 80% усього робочого часу. І, звісно, найбільшим обсягом бюрократичних процесів є облік майна.

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Відтепер, за словами заступника Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерини Чорногоренко, військові частини зможуть вести облікові реєстри та допоміжні документи лише в електронній формі, використовуючи для цього спеціальне програмне забезпечення SAP. Це автоматизована система управління оборонними ресурсами, провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО.

Кабмін - останні рішення

Як повідомляв Главред, Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час мобілізації та воєнного стану. Тепер у ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також, Кабінет міністрів ухвалив на засіданні рішення про запуск проєкту єдиної уніфікованої процедури сертифікації операторів протимінної діяльності. Інформація про це з'явилася на сайті Міністерства економіки України.

До того ж, в Україні скасували мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг під час дії режиму воєнного стану. Постачальники електроенергії тепер матимуть право відключати світло побутовим споживачам, які заборгували за комуналку. Однак, як і раніше, не відключатимуть електроенергію на територіях, де тривають бойові дії, і в окупованих агресором Росією регіонах.

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