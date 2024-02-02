В Україну хочуть залучити іноземців для розмінування: що придумали в Кабміні

В уряді хочуть запровадити сертифікацію операторів протимінної діяльності. У Кабінеті міністрів розповіли, навіщо це потрібно.

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В Україну хочуть залучити іноземців для розмінування / колаж: Главред. фото: УНІАН

Сьогодні, 2 лютого, Кабінет міністрів ухвалив на засіданні рішення про запуск проєкту єдиної уніфікованої процедури сертифікації операторів протимінної діяльності. Інформація про це з'явилася на сайті Міністерства економіки України.

Згідно зі словами першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, в Україні потрібно оптимізувати всі складові комплексу протимінної діяльності, щоб процес очищення та розмінування території України прискорився.

"Сертифікація операторів протимінної діяльності - один із дуже важливих напрямів. Україна зацікавлена в залученні якомога більшої кількості операторів - і іноземних, і вітчизняних", - зазначила Свириденко. відео дня

Також вона додала, що цей проєкт має створити здорову конкуренцію і сформувати ринкові ціни на послуги з розмінування, що в підсумку призведе до економії коштів. До того ж уніфікування сертифікації зробить її більш зрозумілою для операторів і зменшить бюрократію.

Крім іншого, проєкт сформує чіткі однакові правила для всіх і тоді окремі підприємства зможуть працювати у сфері протимінної діяльності за більш прозорою схемою.

Як відомо, дія проєкту розрахована на два роки і для його розроблення були залучені і Міноборони, і ДСНС, і іноземні експерти у сфері ПМД.

"Ключове - ми приводимо до єдиного знаменника підходи до сертифікації для всіх центрів із сертифікації. До сьогоднішнього дня підходи в центрах Міноборони і, наприклад, ДСНС відрізнялися. Тепер оператор, звертаючись до будь-якого центру сертифікації, повинен буде подавати єдиний набір документів, проходити єдині процедури тощо. Другий важливий момент - сертифікація чітко поділена на три етапи - кожен зі своїми вимогами, процедурами, термінами їх проходження, і в принципі маємо кінцеву мету максимально цифровізувати процеси сертифікації", - додав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Кабінет міністрів України - останні новини

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. "Кабінетом міністрів України, як суб'єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№ 10449)", - зазначив Мельничук.

Також, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак виступив проти концепції "оборонної війни" і розкрив, що уряд і Генштаб працюють над новим законом. "Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до заморожування конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт із Путіним", - підкреслив керівник офісу президента у своєму Telegram-каналі.

Крім іншого, в Україні скасували мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг під час дії режиму воєнного стану. Постачальники електроенергії тепер матимуть право відключати світло побутовим споживачам, які заборгували за комуналку. Однак, як і раніше, не відключатимуть електроенергію на територіях, де тривають бойові дії, і в окупованих агресором Росією регіонах.

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