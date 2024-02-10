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"Ніхто не вірить йому на слово" : Путін в інтерв'ю анонсував війну з НАТО?

Єлизавета Бельмас
10 лютого 2024, 18:04
Експерт відповів, чи висловив Путін готовність до нападу на країни НАТО у своєму гучному інтерв'ю з американським журналістом.
Путін в інтерв'ю анонсував війну з НАТО?
Путін в інтерв'ю анонсував війну з НАТО? / колаж: Главред, фото: скріншот, Public domain pictures

У Мережі активно обговорюють гучне інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна, яке він дав американському журналісту Такеру Карлсону.

В інтерв'ю Главреду полковник запасу КДБ, екс-розвідник, політолог і публіцист Сергій Жирнов розповів, чи стали слова Путіна сигналом про готовність до війни з країнами НАТО.

За словами Жирнова, в Європі частину інтерв'ю диктатора сприйняли, як прояв рішучості вступити у війну на ще одному фронті. Вся річ у тім, що за аналогією з 24 лютого 2022 року можна зрозуміти, що слова Володимира Путіна про те, що він не збирається ні на кого нападати, можуть виявитися чистою брехнею.

"У Путіна немає жодної репутації, ніхто не вірить йому на слово. І в цьому сенсі, там, де люди розмірковують і медіа працюють з інформацією, яку дає Путін, усе було зрозуміло правильно. Інша справа, що пропагандистські медіа можуть подавати всі ці фрази "face value", тобто за чисту монету. І люди, які не мають критичного підходу, можуть сприйняти це так, як було сказано - мовляв, Путін нас заспокоїв", - каже експерт.

Також він додав, що всі заяви Путіна будь-який журналіст, який начувся про висловлювання його підлеглих, міг би спростувати й поставити його в глухий кут, однак Такер Карлсон, очевидно, недостатньо обізнаний.

"Припустимо, коли він дуже довго розповідав про розширення НАТО на схід. Будь-який нормальний західний журналіст сказав би, мовляв, ви ж отримали Швецію і Фінляндію, і таким чином вийшло розширення НАТО набагато більше, ніж в Україні. Ви отримали спільний кордон із Фінляндією 1350 кілометрів, і це відповідь на вашу війну, і жодного стосунку Україна як країна до цього не мала. Але Такер показав, що він не в темі, не володіє жодними аргументами і не може заперечити Путіну навіть нічого з того, що лежить на поверхні", - додав Жирнов.

Також, розмірковуючи про те, на яку з країн НАТО може піти Путін і до чого це може призвести, Жирнов відповідає досить просто. Він вважає, що будь-який відкритий ще один російський фронт - послабить російське військо в Україні, адже навіть на Донбасі окупанти все ще не домоглися бажаних результатів.

"Путін довів, що він навіть в одному місці, на сході України, не може перемогти. Відкрити другий фронт із його власними силами було б стратегічною дурістю. І якщо він це зробить, то насправді це буде дуже корисно для України. Тому що, по-перше, це послабить Путіна на українському фронті, а по-друге, якщо, не дай боже, він почне якусь серйозну боротьбу із Західною Європою, то Західна Європа почне набагато серйозніше ставитися до російської військової загрози та відповідати на неї. Тобто в будь-якому разі вона в такий спосіб почне ще більше допомагати Україні з армійського погляду, а для України це буде послаблення, тому що відкриття будь-якого другого фронту - це завжди ослаблення того угруповання, яке перебуває на українському фронті. Це, до речі, путінський ідіотизм", - пояснив Сергій Жирнов.

Дивіться коментар Сергія Жирнова про інтерв'ю диктатора Володимира Путіна:

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського ВНЗ під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія набула широкого публічного резонансу в Росії та за кордоном.

Інтерв'ю Путіна

Як повідомляв Главред, федеральний канцлер Олаф Шольц прокоментував скандальне інтерв'ю диктатора Володимира Путіна американцеві Такеру Карлсону. Як написав він у соцмережі Х (колишній Twitter), заяви Путіна ще більше переконують, чому союзники повинні продовжити підтримувати Україну.

Також, інтерв'ю російського диктатора американському журналісту Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію. Кремль мав намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході. Про це пише Інститут вивчення війни з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

До того ж, інтерв'ю російського президента Володимира Путіна Такеру Карлсону було спрямоване переважно на американську аудиторію, зокрема на республіканців і прихильників Дональда Трампа. Однак така цільова аудиторія - люди з низьким рівнем освіти та соціальної активності, які малоймовірно, що витримають двогодинне інтерв'ю.

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війна в Україні НАТО Володимир Путін війна Росії та України
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