"Багато брехні": Шольц на зустрічі з Байденом висміяв "безглузде" інтерв'ю Путіна

Олаф Шольц піддав Володимира Путіна жорсткій критиці за його висловлювання в інтерв'ю Такеру Карлсону.

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Олаф Шольц прокоментував скандальне інтерв'ю Володимира Путіна / Фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом канцлер ФРН Олаф Шольц дав оцінку інтерв'ю диктатора Володимира Путіна.

На думку німецького політика, інтерв'ю господаря Кремля американцеві Такеру Карлсону "безглузде". Про це пише видання Bild.

Як зазначив німецький канцлер, під час інтерв'ю російський диктатор говорив "багато брехні про історію цієї війни".

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Він також підкреслив, що Путін зацікавлений лише в тому, щоб "отримати шматок території своїх сусідів" і назвав таку поведінку "імперіалізмом".

Водночас німецький політик вважає, що єдиною причиною того, що війна РФ проти України досі триває, є "бажання російського президента анексувати частини України".

"Загальним посланням для нього має бути: "Наша допомога Україні не зменшиться", - підкреслив Шольц.

Як уточнює Радіо Свобода, Шольц піддав Путіна жорсткій критиці за його висловлювання в інтерв'ю Карлсону.

Канцлер назвав розмову "смішною" і зазначив, що російський президент "127 хвилин лише знущався над тим, що насправді Росія вчинила в Україні, і розповідав абсолютно абсурдну історію про причини цієї війни".

Нагадаємо, експерт розніс скандальне інтерв'ю Путіна. Таке інтерв'ю "продати американській публіці навряд чи вдасться", вважає Олександр Палій.

Раніше в ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України. Інтерв'ю Володимира Путіна - це інформаційно-психологічна спецоперація, впевнений Андрій Юсов.

Нагадаємо, напередодні Путін дав інтерв'ю, в якому повторив заїжджені наративи російської пропаганди, включно з тими, що стосуються війни в Україні.

Він звинуватив Україну в небажанні вести переговори, заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

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