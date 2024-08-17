'Дискусії йдуть': в Раді здивували заявою про демобілізацію і зниження призовного віку

Хоча дискусії про можливе подальше зниження призовного віку тривають, наразі не було жодних конкретних рішень з цього питання, розповів Руслан Стефанчук.

https://glavred.net/ukraine/diskussii-idut-v-rade-udivili-zayavleniem-o-demobilizacii-i-prizyvnom-vozraste-10589399.html Посилання скопійоване

Демобілізація під час війни може послабити фронт / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, rada.gov.ua

Жодна країна світу під час війни ще не оголошувала демобілізацію. Проведення демобілізації в Україні може обвалити фронт. Також уряд не планує наразі знижувати мобілізаційний вік. Про це розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

"У Верховній Раді дуже великі дискусії йдуть з цього питання. Я вже неодноразово заявляв свою особисту позицію, що до питання мобілізації треба ставитися максимально з великою увагою. Тому що, ще раз кажу, я не знаю жодної країни, яка під час війни оголошувала демобілізацію. Я знаю країни, які забезпечували право справедливої ротації, коли, наприклад, ти два-три місяці на передовій, два-три місяці ти у відпустці. І отака ротація. Таких країн я знаю безліч…" - заявив Стефанчук.

Голова Верховної Ради також зазначив, що демобілізація під час війни може ослабити фронт. За його словами, важливо створити умови для рівної та справедливої служби, це дозволить уникнути ситуацій, коли деякі українці з перших днів перебувають на передовій, а інші уникатимуть мобілізації.

відео дня

"Нам дуже важливо знайти механізми, які дадуть можливість справедливо проходити службу і виконувати свій обов'язок з захисту Батьківщини. Тому що сьогодні виникає дуже багато питань - чому деякі люди з першого дня на передовій, а інші, скажімо так, не зовсім бажають піддаватися мобілізації. Тому держава вчиняє кроки, які абсолютно зрозумілі. Це питання застосування електронних ресурсів для мобілізаційних процесів", - наголосив Стефанчук.

Зниження призовного віку

Спікер Верховної Ради повідомив, що наразі питання щодо подальшого зниження мобілізаційного віку не розглядається. Стефанчук нагадав, що раніше парламент вже знизив мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

"Дискусія про зниження ще у Верховній Раді йде. Але якихось, скажімо так, реальних дискусій не було, тому що, наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, що якраз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони. І тому от поки таке гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні в Верховній Раді, не розглядається", - пояснив він.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Проведення виборів в Україні

Щодо виборів в Україні, Стефанчук зазначив, що вони можуть відбутися лише після завершення воєнного стану. Він пояснив, що проведення виборів під час війни є малоймовірним, оскільки вони мають відповідати демократичним стандартам.

"Можливість виборів це певна демократична процедура, яка має забезпечуватися відповідними нюансами, щоб вони були визнані демократичним міжнародним суспільством. Провести вибори так, як їх проводять в російській федерації, ну їх ніхто не визнає. А провести вибори за демократичними стандартами сьогодні в Україні малоімовірно", - наголосив голова Верховної Ради.

Стефанчук додав, що питання проведення виборів після війни потребує додаткового законодавчого врегулювання, оскільки в Конституції передбачені лише чергові та позачергові вибори, але не вибори після завершення воєнного стану. Він вважає, що необхідно розробити спеціальний закон, який визначить порядок проведення виборів після завершення воєнного стану.

Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Демобілізація в Україні - головне

У політичних колах та у ЗМІ питання демобілізації порушуються одночасно з питаннями змін до призову на військову службу достатньо гостро.

Ще у квітні у Міноборони стверджували, що вже працюють над створенням відповідного законопроєкту, який буде готовий орієнтовно за 8 місяців.

Пізніше у Раді уточнили, що за умови позитивної динаміки мобілізації законопроєкт про звільнення з військової служби тих, хто на передовій вже не перший рік, винесуть на розгляд парламенту у жовтні 2024 року.

До слова, якраз тоді з урядового проєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію.

Водночас серед депутатів є і ті, хто стверджує, що демобілізації не буде до закінчення війни.

Військові ж і силовики у цьому питанні невблаганні. Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що подібні ініціативи загрожують "просадити" фронт.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред