В Миколаєві прогриміли вибухи: ворог цілився в одне місце - деталі

До другого удару всіх людей вдалося вивести.

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Вибухи в Миколаєві / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Країна-агресорка Росія завдала по Миколаєву подвійного удару.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у місті пролунали два вибухи з інтервалом у 15—20 хвилин. Цілили окупанти в одне й те саме місце.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що до другого удару всіх вдалося вивести. Це були цивільні люди.

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