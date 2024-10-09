Передвісник масованого удару: Жданов попередив українців про небезпеку

Можливо, в РФ планують почати масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури після зниження температури до нуля чи близько до нуля.

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Олег Жданов прогнозує нову атаку ворога / Главред, Міноборони РФ

Після нічної атаки дронами "Шахед" на кілька регіонів та ранкових ударів ракетами "Кинджал" по Києву і аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині, які відбулися 7 жовтня, російська армія може готуватися до масованого обстрілу. За півтора місяця паузи вони накопичили значний запас ракет для такого удару.

Свій прогноз у коментарі для ТСН.ua описав військовий експерт Олег Жданов.

"Щодо Старокостянтинова – зрозуміло. Вони намагаються влучити по нашій повітряній базі. По Києву був турбуючий вогонь", - каже експерт.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Окупанти зі всіх сил намагалися завдати максимальної шкоди, щоб припіднести подарунок на день народження диктатора Путіна.

"Сподівання були, найімовірніше, на те, що дрони виснажили ППО і "Кинджали" можуть пройти. Я думаю, що це був більше демонстративний турбуючий вогонь. Це була демонстрація можливостей, що можемо вдарити і "Кинджалами" будь-якої миті", - говорить аналітик.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

На думку експерта Жданова, існує припущення, що саме ця атака могла бути передвісником масованого удару.

"Масованого удару можуть завдати будь-якої миті. До речі, сьогодні вночі РФ вивела в акваторію Чорного моря 7 носіїв з загальним залпом 48 ракет. У разі використання це був би масований удар. Але жоден "Калібр" до нас не придетів. Удар може бути і протягом дня. Пам’ятаємо, що по лікарні "Охматдит" удару було завдано вдень. Зазвичай Росія намагається підтягнутися до ста повітряних цілей. 70-100 – цілком можливо. Якщо піднімуть у повітря літаки і додадуть "Калібри", які давно не використовували, але накопичили. Можуть бути не тільки ракети, а й дрони. Хоча і по ракетах у них така можливість є. Можливо, планують почати масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури після зниження температури до нуля чи близько до нуля", - резюмував експерт.

Ракета Калібр / Инфографика: Главред

Обстріли України - що відомо

Як відомо, Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог завдав удару по густонаселеному району міста.

До того ж нещодавно росіяни самі збили БПЛА "Охотник" на Донбасі. Незважаючи на дефіцит Іскандерів, у РФ вважають, що знищення С-70 "Охотник" було пріоритетним для країни-агресора.

Окрім цього, "Шахеди" пролетіли біля ядерних об'єктів Південноукраїнської АЕС. Це також може свідчити про підготовку удару з боку РФ.

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