Україна під атакою Шахедів: лунають вибухи, гучно навіть у Києві

У Києві та областях, де оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

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РФ атакувала Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". У деяких областях прогриміли вже перші вибухи. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Перші Шехеди залетіли з південного напрямку та через Сумщину. Ударні дрони летіли у напрямку Чернігівщини, Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської та Полтавської областей.

РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

У Сумській області прогримів потужний вибух. У місцевій ОВА зазначили, що ворог вдарив БПЛА типу "Герань-2" по Сумській громаді. Внаслідок атаки поранено 8 людей.

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РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

Повітряна тривога у Києві

У Повітряних силах попередити про оголошення повітряної тривоги у столиці. Ворожі безпілотники долетіли до Києва.

"Київ в укриття, можлива робота ППО", - йшлося у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали заявили про вибухи у Києві. За попередніми даними це була робота ППО.

РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

Повідомляється, що один Шахед маневрує в межах Києва, а другий летить у напрямку Білої Церкви.

Що таке дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар по Україні - Росія готується до нової атаки

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, що російські окупанти цілком імовірно можуть накопичувати крилаті ракети для удару по Україні 7 жовтня — саме в той день диктатор Володимир Путін святкує свій день народження.

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти чи не щодня атакують українські міста, в тому числі столицю, "Шахедами". За словами експертів, імовірно, причина ховається у збільшенні виробництва цих дронів-камікадзе у самій Росії.

Аналітик Олексій Гетьман вважає, що на Україну може чекати наймасованіша атака із сотнями ракет і дронів. Під час наступної ракетної атаки російські окупанти можуть випустити по Україні до 300 повітряних цілей.

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