Україна під атакою Шахедів: лунають вибухи, гучно навіть у Києві

Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". У деяких областях прогриміли вже перші вибухи. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Перші Шехеди залетіли з південного напрямку та через Сумщину. Ударні дрони летіли у напрямку Чернігівщини, Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської та Полтавської областей.
У Сумській області прогримів потужний вибух. У місцевій ОВА зазначили, що ворог вдарив БПЛА типу "Герань-2" по Сумській громаді. Внаслідок атаки поранено 8 людей.
Повітряна тривога у Києві
У Повітряних силах попередити про оголошення повітряної тривоги у столиці. Ворожі безпілотники долетіли до Києва.
"Київ в укриття, можлива робота ППО", - йшлося у повідомленні.
Місцеві Telegram-канали заявили про вибухи у Києві. За попередніми даними це була робота ППО.
Повідомляється, що один Шахед маневрує в межах Києва, а другий летить у напрямку Білої Церкви.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Удар по Україні - Росія готується до нової атаки
Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, що російські окупанти цілком імовірно можуть накопичувати крилаті ракети для удару по Україні 7 жовтня — саме в той день диктатор Володимир Путін святкує свій день народження.
Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти чи не щодня атакують українські міста, в тому числі столицю, "Шахедами". За словами експертів, імовірно, причина ховається у збільшенні виробництва цих дронів-камікадзе у самій Росії.
Аналітик Олексій Гетьман вважає, що на Україну може чекати наймасованіша атака із сотнями ракет і дронів. Під час наступної ракетної атаки російські окупанти можуть випустити по Україні до 300 повітряних цілей.
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