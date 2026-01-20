Рус
У МЗС поставили на місце керівництво МКЧХ після порівняння ударів в Україні та РФ

У МКЧХ "визнали недоречність спроб прирівнювання відповідальності" країни-агресора і країни, яка захищається.
Головне:

  • У МЗС вказали на некоректні публічні заяви керівництва МКЧХ
  • Спроби помилкових паралелей між Україною і РФ є аморальними

До Міністерства закордонних справ (МЗС) України викликали главу місії Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Хуана-Педро Шерера.

Були обговорені деякі некоректні публічні заяви керівництва комітету, повідомила прес-служба МЗС.

Відзначається, що за результатами зустрічі представники МКЧХ "визнали недоречність спроб прирівнювання відповідальності" країни-агресора і країни, яка захищається, і погодилися "з необхідністю вдосконалення комунікаційних підходів комітету в подальшому".

"20 січня за дорученням міністра закордонних справ України Андрія Сібіги до Міністерства закордонних справ України був викликаний глава Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Хуан-Педро Шерер з метою обговорення деяких некоректних публічних заяв керівництва комітету", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час зустрічі "українська сторона висловила глибоке розчарування заявою регіонального директора МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії від 14 січня 2026 року, в якій фактично прирівнюється відповідальність РФ як держави-агресора і України, яка захищає себе і свій народ, за людські страждання".

Українська сторона підкреслила, що, "на відміну від російського агресора, Україна завдає ударів виключно по законних військових об'єктах противника в рамках реалізації свого невід'ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН".

"У цьому контексті будь-які спроби ототожнення, прирівнювання або проведення хибних паралелей між Україною і Росією є аморальними, помилковими і абсолютно неприйнятними", - зазначили в МЗС.

Зазначається, що "в Україні, в свою чергу, очікують, що комітет буде більш наполегливим у своїх зусиллях, спрямованих на забезпечення безперебійного доступу до українських військовополонених і цивільних осіб, які незаконно утримуються РФ, а також відповідної публічної комунікації".

скріншот
/ t.me/Ukraine_MFA

Що кажуть в МКЧХ про некоректні повідомлення

Зі свого боку представники МКЧХ "визнали недоречність таких спроб прирівнювання відповідальності і погодилися з необхідністю вдосконалення комунікаційних підходів комітету в подальшому. Хуан-Педро Шерер також зазначив, що він і його колеги в Києві добре розуміють реальну гуманітарну ситуацію і на власному досвіді відчувають наслідки атак РФ".

"Сторони домовилися сприяти подальшому посиленню двостороннього діалогу, зокрема шляхом проведення візитів, з метою забезпечення більш глибокого розуміння стороною МКЧХ актуальної гуманітарної кризи в Україні, викликаної атаками РФ, а також обговорили шляхи посилення зусиль МКЧХ щодо отримання доступу до українських військовополонених та утримуваних цивільних осіб", - повідомили в МЗС України.

Скандал з МКЧХ: гучна заява МЗС

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив про те, що помилкова моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною.

Таку заяву він зробив у відповідь на повідомлення Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ударів по критичній інфраструктурі. Раніше в МКЧХ опублікували заяву, в якій зазначається, що "недавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі низьких температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших районах".

Раніше у Путіна влаштували істерику через запрошення Україною Червоного Хреста і ООН на Курщину. Цивільні жителі на території Курської області отримували і отримують гуманітарну допомогу, підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по машинах Червоного Хреста. В результаті російського удару загинули троє українців, ще двоє - отримали поранення.

Як раніше повідомляв Главред, в МЗС жорстко відповіли на істерику Орбана щодо України. У МЗС відреагували на чергову скандальну заяву прем'єр-міністра Угорщини.

Про джерело: МЗС України

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

