Дикий пранк у Дніпрі: школяр плюнув в обличчя продавця кіоску і нарвався на несподівану відповідь

Дії молодої людини його товариші фіксували на відео.
У Дніпрі 14-річний школяр Тимофій відзначився огидним вчинком. Він постукав у вікно кіоску і плюнув в обличчя продавця.
Дії молодої людини його товариші фіксували на відео. Кадри були опубліковано у місцевих Telegram-каналах.
Відзначається, що учень восьмого класу постукав в кіоск на проспекті Калнишевського, а коли продавщиця відкрила віконце, він плюнув їй в обличчя і втік.
Відзначимо, що підлітка все ж наздогнало покарання. Його перехопили очевидці події, які провели з ним "виховну роботу".
Підліток визнав, що перед цим вживав алкоголь, а ось пояснити мотиви свого вчинку він не зміг.
Все закінчилося тим, що боягузливий школяр сам отримав плювок в обличчя.
Нагадаємо, в одній зі шкіл Одеси учениця старших класів отруїлася, випивши колу, до якого був підмішаний антисептик. 14-річну школярку госпіталізували.
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