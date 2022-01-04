Дикий пранк у Дніпрі: школяр плюнув в обличчя продавця кіоску і нарвався на несподівану відповідь

/ 49000.com.ua

У Дніпрі 14-річний школяр Тимофій відзначився огидним вчинком. Він постукав у вікно кіоску і плюнув в обличчя продавця.

Дії молодої людини його товариші фіксували на відео. Кадри були опубліковано у місцевих Telegram-каналах.

Відзначається, що учень восьмого класу постукав в кіоск на проспекті Калнишевського, а коли продавщиця відкрила віконце, він плюнув їй в обличчя і втік.

Відзначимо, що підлітка все ж наздогнало покарання. Його перехопили очевидці події, які провели з ним "виховну роботу".

Реклама

Підліток визнав, що перед цим вживав алкоголь, а ось пояснити мотиви свого вчинку він не зміг.

Все закінчилося тим, що боягузливий школяр сам отримав плювок в обличчя.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Одеси учениця старших класів отруїлася, випивши колу, до якого був підмішаний антисептик. 14-річну школярку госпіталізували.

Читайте ще: