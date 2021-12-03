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У Кіровоградській області школяр бив ногами і кулаком в голову дівчинку на очах у всього класу

3 грудня 2021, 09:59

Інцидент стався в школі №1. Однокласники не втрутилися в ситуацію. Було чути лише сміх за кадром. Поліція проводить перевірку.

Кулак
У школі в Олександрівці сталася бійка - хлопець побив дівчинку / ua.depositphotos.com

У Мережу потрапили кадри моторошного інциденту в школі міста Олександрівка Кіровоградської області. Учень 8-го класу накинувся з кулаками на дівчину. Хлопець бив однокласницю ногами і кулаком в голову.

Інцидент стався в школі №1, повідомляє Точка доступу.

Як видно на відео, хлопець наніс дівчинці кілька ударів ногами по тілу і кулаком по голові. Однокласники не втрутилися в ситуацію. Було чути лише сміх за кадром. Що відбувалося в класі до і після конфлікту - невідомо.

Як прокоментував начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції в Кіровоградській області Сергій Бочарніков, інформація в поліцію з цього приводу від навчального закладу або від батьків не надходила. У поліції факт побиття дівчинки перевіряють.

"Зараз проводиться перевірка за цим фактом, адже необхідно встановити особи дітей, який це клас і що конкретно сталося. Якщо там дійсно є тілесні ушкодження, які одна дитина завдала іншій дитині, то відомості внесуть до ЄРДР", - сказав представник поліції.

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За його словами, навіть якщо не буде претензій з боку постраждалої, то поліція все одно застосовуватиме заходи адміністративного впливу на батьків хлопця.

Побиття дівчинки в Харкові

11 червня в Харкові 16-річний місцевих житель завдав серію ударів кулаками і ногами 14-річній школярці. Внаслідок побиття у дівчини зламано ніс. Хлопця спіймали і змусили принести вибачення. З'ясувалося, що це не перший інцидент за участю підлітка.

Заступник голови МВС Антон Геращенко назвав його "мерзотою" і заявив, що хлопцеві загрожує реальне кримінальне провадження.

У поліції повідомили, що впорушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу – нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 1 року виправних робіт.

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Як повідомляв Главред, у березні в Дніпрі натовп з 10 агресивних підлітків по-звірячому побив 11-річного школяра, який ввечері повертався додому.

У Рівному під стінами школи №12 група підлітків влаштувала жорстоку бійку на очах у перехожих. В ході розборок підлітки пустили в хід кулаки і ноги.

В одній зі шкіл Кривого Рогу школярки на камери жорстоко і з матюками побили свою однолітку. Школярка стояла перед своїми кривдницями на колінах і терпіла образи. Коли ж спробувала відповісти, то її повалили на землю і побили.

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