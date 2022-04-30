У Маріуполі танки РФ впритул розстрілюють будинки з жителями, що ховаються в підвалах

Танк РФ розстрілює житловий будинок у Маріуполі / скріншот

В оточеному російськими окупантами Маріуполі Донецької області танки РФ розстрілюють житлові будинки жителі яких ховаються в підвалах.

Відповідне відео опубліковано у Мережі. На кадрах відображено, як танк РФ під'їхав до житлового будинку і почати розстрілювати його впритул.

На цьому відео - наочна демонстрація, чому цивільні жителі Маріуполя, в тому числі ті, що переховуються на території заводу Азовсталь, бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста, йдеться в підписі до відео.

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Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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