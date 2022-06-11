Карма догнала: у Маріуполі на тракторі підірвалися троє окупантів

У Маріуполі підірвався трактор окупантів/ Reuters

Російські загарбники продовжують розбирати завали знищених ними ж будинків у Маріуполі на Донеччині. Карма не забарилася, і декілька з них підірвалися на власній же вибухівці.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що на міні підірвався російський трактор, внаслідок чого загинули троє окупантів.

"Маріуполь. На території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МНС Росії. Два працівника МНС окупантів та один російський військовий загинули на місці", – написав Андрющенко.

Він додав, що це новина, яку важко назвати сумною, і наголосив, що відплата невідворотна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад тисячу українських військовополонених із заводу Азовсталь у Маріуполі перевезли в Росію "для проведення слідчих дій". При цьому найближчим часом на територію країни-агресорки можуть перевезти ще частину українських військовополонених з Маріуполя.

Нагадаємо, російські пропагандисти зняли на руїнах заводу Азовсталь, який знищили російські окупанти, цинічний кліп на пісню "Пливе кача". Пісню виконують російський співак і журналіст Акім Апачев, який родом з Маріуполя, разом з маловідомою виконавицею Дарією Фрей. При цьому вони співають українською мовою, пояснюючи це тим, що нібито "забрали її собі як трофей".

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