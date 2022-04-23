Арестович розповів про непросту ситуацію в Маріуполі та плани окупантів на Херсонщині

Ворог намагається задушити опір захисників Маріуполя в районі Азовсталі / Фото УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронтах в Україні станом на 23 квітня.

За його словами, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на напрямках Слов'янськ і Краматорськ, намагається розвивати наступ у напрямку Гуляйполя, проводить активні штурмові дії, шукає слабкі місця в українській обороні, але вже шосту добу поспіль у окупантів не виходить реалізувати свої цілі.

"Є й непрості новини. Ворог намагається задушити опір захисників Маріуполя в районі Азовсталі. Відновлено авіаційні удари по території заводу, по районах оборони наших військ. Ворог намагається проводити штурмові дії", - розповів Арестович на брифінгу.

"Наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну обстановку, і навіть проводять контрвилазки", - додав він.

читайте такожКонтрнаступ буде 101%: Арестович розповів про боротьбу за МаріупольТим часом у Харківській області звільнено три населені пункти.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони області.

"Я так бачу, що російський генерал Дворніков (командувач наступом на Україну Олександр Дворніков, - ред.) жене свої війська вперед, незважаючи на дуже несприятливі умови та обстановку, яка відбивається на втратах, які несе противник", — зазначив Арестович.

Втрати Росії в Україні

За добу Збройні Сили України відбили 8 атак окупантів лише в напрямку Донецької та Луганської областей.

Знищено:

9 танків (це танкова рота);

18 одиниць броньованої техніки;

13 одиниць автомобільної техніки;

3 артилерійські системи;

паливозаправник.

Як писав Главред, в суботу, 23 квітня - п'ятдесят дев'ята доба повномасштабної війни Росії проти України. У Генштабі ЗСУ вранці повідомили, що ворог проводить наступальні дії в східних регіонах для того, щоби встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей і забезпечити сухопутний коридор між зазначеними територіями і окупованим Кримом.

Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування. Ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

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