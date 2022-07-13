У Маріуполі окупанти переплутали дрон і Точку-У: збили власний безпілотник

Російські військові в паніці переплутали власний безпілотник і Точку-У / red-ptero.livejournal.com, npr.org

У Маріуполі російські окупанти перебувають у такій паніці, що помилково збили власний безпілотник. Їм здалося, що летить не дрон, а Точка-У. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупантам мабуть соромно за це і вони всіляко намагаються приховати, що збили свій безпілотник. Вони в жорсткій паніці через HIMARS, боєприпаси від якого долітають навіть у глибокий тил.

"Страх викликаний формуванням складів БК в Кальміуському районі і відстанню менше 100 км від лінії фронту на північний схід в напрямку Вугледара. HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання", - підкреслив Петро Андрющенко.

читайте такожВибухи в Маріуполі: окупанти підірвалися на вибухівці, яку встановили ЗСУ, є загиблі

Раніше російський військовий, який потрапив у полон, розповів про те, як близько 500 солдатів намагалися збити безпілотник. Вони думали, що це ворожий дрон і кожен всадив по ньому цілий магазин. Але пізніше виявилося, що окупанти збили власний дорогий безпілотник.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини: