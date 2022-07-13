УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Маріуполі окупанти переплутали дрон і Точку-У: збили власний безпілотник

13 липня 2022, 13:51

Окупанти бояться, як вогню, західних HIMARS. Боєприпаси можуть долітати в глибокий тил.

російські військові, Точка-У
Російські військові в паніці переплутали власний безпілотник і Точку-У / red-ptero.livejournal.com, npr.org

У Маріуполі російські окупанти перебувають у такій паніці, що помилково збили власний безпілотник. Їм здалося, що летить не дрон, а Точка-У. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупантам мабуть соромно за це і вони всіляко намагаються приховати, що збили свій безпілотник. Вони в жорсткій паніці через HIMARS, боєприпаси від якого долітають навіть у глибокий тил.

"Страх викликаний формуванням складів БК в Кальміуському районі і відстанню менше 100 км від лінії фронту на північний схід в напрямку Вугледара. HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання", - підкреслив Петро Андрющенко.

читайте такожВибухи в Маріуполі: окупанти підірвалися на вибухівці, яку встановили ЗСУ, є загиблі

Раніше російський військовий, який потрапив у полон, розповів про те, як близько 500 солдатів намагалися збити безпілотник. Вони думали, що це ворожий дрон і кожен всадив по ньому цілий магазин. Але пізніше виявилося, що окупанти збили власний дорогий безпілотник.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення новини Донбасу Маріуполь
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:23

Корольова підтримала: Лоліта шокувала заявою про "бандерівців" у Києві та побиту маму

15:15

Вертолітний полк РФ лишився без замкомандира: ЗСУ ліквідували офіцера ПахольськогоВідео

15:08

Forbеs назвав найефективніші дієти в світі

15:00

У Луганську поховали одразу майже 60 окупантів: РФ кричить про "невеликі втрати"Відео

14:50

"Це підлабузництво": Астаф'єву обурили колеги, які заспівали українською під час війни

Реклама
14:37

Душевні привітання з ювілеєм 65 років, листівки до свята жінкам і чоловікам

14:11

Росія провалила план захоплення України, але готує анексію територій після 11 вересня - ГУРВідео

14:06

Найсмачніший ніжинський салат з огірків на зиму пальчики оближеш: простий рецептВідео

14:05

Білоруський прикордонник з боєм прорвався через кордон: він хоче воювати за УкраїнуВідео

13:55

Що можна і що заборонено садити після огірків: найгірші та найкращі варіанти

13:52

Навіщо Байден влаштував турне по Близькому СходуПогляд

13:51

У Маріуполі окупанти переплутали дрон і Точку-У: збили власний безпілотникВідео

13:43

Як відіпрати плями від дезодоранту: 7 ефективних способів, які не коштуватимуть вам ні копійки

13:30

"Заарештують та екстрадують в Росію": на Максима Галкіна завели кримінальну справу

13:16

"Денацифікувався": ЗСУ ліквідували підполковника 4-ї танкової Кантемирівської дивізії армії РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 14 липня 2022: Скорпіонам - грошова удача, Козерогам - поїздка, Водоліям - здійснення мріїВідео

12:54

ЗСУ потужним ударом з HIMARS накрили військову частину і склад військ РФ у Луганську – АрестовичВідео

12:43

Пекло скасовується: синоптики різко змінили прогноз погоди на середину літаВідео

12:05

"Не варто здригатися від кожної заяви": президент Литви відповів на погрози РФ щодо КалінінградаВідео

11:48

Перед смертю просив врятувати кота: українці виконали останнє бажання військового з "Азовсталі"Відео

Реклама
11:45

Як одягатися після 45 років, щоб виглядати молодшою: прості трюки для шикарного результату

11:34

Лобода відреагувала на новину про батька її молодшої дочки

11:29

Чудовий і найсмачніший салат на зиму: швидкий рецепт консерваціїВідео

11:17

ЗСУ потужно б'ють війська РФ з України і мають намір звільнити всі захоплені землі України – ДаніловВідео

11:04

Кримський міст не буде єдиною метою: генерал розповів, що ЗСУ рознесуть разом з естакадою

10:59

Партизани повісили "окупанта" у Херсоні – показали загарбникам їхнє майбутнєВідео

10:22

Україна має шанс увійти до ЄС навіть з окупованими Росією територіями - КулебаВідео

10:10

Щоб "прочистити дорогу" на Слов'янськ і Краматорськ, РФ штурмуватиме ще 2 міста – розвідка БританіїВідео

10:06

"Нам залишилося півроку": астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні

09:44

Везли деревину, алкоголь і автозапчастини: Литва не пропустила фури з РФ та Білорусі до КалінінградуВідео

09:31

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

09:24

Окупанти на Херсонщині щодуху тікали від ЗСУ та кинули свою техніку

09:21

Війна затягнеться на 10-15 років, якщо Україна найближчим часом не поверне Херсон – політологВідео

09:03

Росіянам соромно програвати українцямПогляд

08:50

ЗМІ повідомили про контузію глави Північної Осетії - його закидали гранатами партизани на Запоріжжі

08:49

Кара з неба: сарана атакувала місто РФ, з якого підіймаються літаки для бомбардування УкраїниВідео

08:44

Повня в липні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

08:26

Гороскоп на сьогодні, 13 липня 2022: Овнам - випробування долі, Скорпіонам - неприємності, Рибам - грошіВідео

08:07

Мітки відьми: ТОП8 ознак - як розпізнати неймовірну силуВідео

08:06

Пекло у Краматорську: рано вранці в місті пролунали потужні вибухи - перші подробиціВідео

Реклама
08:01

В окупантів паніка: заявляють про масовий удар ЗСУ по військовій частині ППО біля ЛуганськаВідео

07:35

САУ Panzerhaubitzen 2000, танки Gepard, Stinger: у Німеччині опублікували список зброї для України

07:07

Аналітики ISW назвали найпровальніші напрямки для військ РФ в Україні

06:35

ЗСУ вдарили по складу боєприпасів і скупченню військ РФ на ХерсонщиніВідео

06:00

Якщо Україна поверне собі Херсон, бойові дії будуть припинені - Олег СоскінВідео

05:05

60 гривень за долар: експерт розкрив катастрофічний сценарій девальваціїВідео

04:54

Куди небезпечно ховатися під час повітряної тривоги: важливі правила

04:30

План Путіна - захоплення Донбасу, але ЗСУ з HIMARS та M270 MLRS можуть розбити мрії РФ – експертВідео

03:46

Екзотична красуня Белла Хадід знялася в нижній білизні в кращих традиціях Victoria's Secret

03:33

Кава та чай можуть угробити ваше здоров'я: що потрібно знати любителям цих напоїв

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти