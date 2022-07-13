Окупанти на Херсонщині щодуху тікали від ЗСУ та кинули свою техніку

Танк Т-72 тепер буде на озброєнні ЗСУ / Фото УНІАН, Вікіпедія

Під час визволення села Потьомкине Херсонської області російські окупанти втекли з поля бою та кинули свою бронетехніку.

Танк Т-72, дві одиниці БМП-2, БМД і БТР - в робочому стані та з боєкомплектом. Тепер трофеї перебувають на озброєнні ЗСУ. Про це повідомив під час вечірнього брифінгу керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у вівторок, 12 липня.

"У селі Потьомкине, яке наші війська нещодавно звільнили, орки залишили свою техніку. Причому в робочому стані та з боєкомплектом. Це танк Т-72, дві одиниці БМП-2, БМД і БТР. Бойові машини передали ЗСУ", - повідомив чиновник.

Як повідомляв Главред, у бою з російськими окупантами бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади захопили новітню російську бойову машину піхоти БМП-3. В ході зіткнення противник кинув практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом.

Раніше українські захисники захопили елітний трофей-зенітний ракетний комплекс з бойовою машиною на колісному шасі ЗРК Тор-М2. Тепер він буде служити нашим бійцям для знищення ворога його ж зброєю.

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