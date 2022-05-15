Прикордонники РФ затримали бойовиків "ЛНР", які ганебно втекли з України

Прикордонники РФ затримали бойовиків "ЛНР", які втекли з України / garmata.org

Бойовики "ЛНР" з 206-го полку так намагалися сховатися від замісу, який їм влаштували ЗСУ, що випадково забрели в Бєлгородську область Росії. Там їх чомусь радісно не зустріли. Місцеві прикордонники відразу ж затримали озброєних, але наляканих бойовиків. Головне управління української розвідки перехопило розмову дружини зі своїм чоловіком-окупантом на Херсонщині.

Як розповідає жінка, командування "кинуло" бойовиків прямо на полі бою. Росія і сама, судячи з усього, відмовилася від своїх найманців. Прикордонники РФ, які затримали окупантів, заявили, що "вони ніде не числяться".

"Командування звалило, кинуло їх. За підсумками командування десь вдома, в Ровеньках. А вони там. Їх прикордонники затримали і тримають там. Не розуміють, хто вони і що з ними робити. Кажуть, хто ви такі, ніде ви не числитеся. Зараз там розбираються з цим полком. Якась купа людей зі зброєю, яка незаконно перейшла кордон", - розповіла жінка.

Що тепер буде із затриманими бойовиками - невідомо. Не виключено, що їх відправлять назад на забій в Україну.

Жінка також додала, що раніше були затримані бойовики "ДНР" з 115-го полку. Історія з ними так і не закінчилася, їх "утримують, морять голодом і погрожують розстрілом".

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Провал путінської армії в Україні

Нагадаємо, розвідка Британії повідомила про те, що плани Путіна в Україні провалилися і це підтверджує ситуація в Херсонській області. Адже жителі регіону продовжують показувати свою незгоду з російською окупацією.

Що стосується "ЛНР", то там дружини окупантів вже активно штурмують місцеві військкомати і вимагають зустрічі з ватажком Леонідом Пасічником. Вони обурені тим, що командування кинуло їх чоловіків-бойовиків прямо на полі бою без прикриття.

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