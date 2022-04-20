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Почалися зачистки: ФСБ РФ заарештувала "міністра ЛНР" за провал у війні

20 квітня 2022, 12:07

Його доправили і тримають в Ростові на Дону.

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ФСБ РФ заарештувала " міністра ЛНР "за провал у війні / "Прямий", ГУР МО України

Невдачі російських окупантів на фронті в Україні призвели до "чистки" керівників так званої "Луганської народної республіки".

Зокрема, ФСБ РФ заарештувала "міністра ЛНР" Ігоря Корнета, повідомили в ГУР МО України.

"Заарештований співробітниками ФСБ Росії і зараз знаходиться в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові на Дону", - йдеться в повідомленні.

У розвідці уточнили, що арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур і політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави.

читайте такожФСБ затримала бойовика Басуріна за зрив планів хіматаки в Маріуполі-ГУР"Однак, з боку голови "ЛНР" Пасічника прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з-під арешту і відновлення на посаді", - розповіли у відомстві.

Раніше так званий представник "МВС ДНР" Едуард Басурін допустив можливість застосування хімічної зброї при штурмі заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Також повідомлялося, що в Мережі опубліковано відео, на якому зафіксовано, в яких умовах перебувають жителі "ЛДНР", яких мобілізували на війну з Україною.

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війна в Україні ФСБ ЛДНР
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