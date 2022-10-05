Росіяни закопували людей у траншеях: у Лимані знайшли масове поховання

Лиман / Громадське

У звільненому Лимані було виявлено понад 50 свіжих поховань людей, що з'явилися за час російської окупації.

Як повідомляє "Громадське", російські окупанти виривали траншеї і ховали там загиблих цивільних жителів.

Збирати тіла з вулиці змушували проукраїнських громадян.

Місцевий житель, який ховав людей, розповів, що багато загиблих не вдалося впізнати, оскільки їх тіла довго лежали на вулиці.

Також загиблих через обстріли ховали їхні сусіди.

Крім того, при відступі з Лиману росіяни не забрали тіла своїх загиблих.

ЗСУ взяли під контроль Лиман

У силах оборони України 1 жовтня підтвердили інформацію, згідно з якою війська Росії в Лимані Донецької області знаходяться в оточенні. Армія звільнила 5 населених пунктів поруч з містом. На в'їзді в Лиман встановлено прапор Української держави.

ЗСУ контролюють всі шляхи виходу з міста. Волонтери оприлюднили відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Російські війська на автомобілях намагаються втекти з Лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що армія України вже в Лимані. У місті йдуть бої. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх військ.

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