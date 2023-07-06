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"Путін у дуже-дуже поганій ситуації": ексочільник ЦРУ закликав США дотиснути РФ

Альона Вороніна
6 липня 2023, 20:22 оновлено 6 липня, 20:24
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За словами Петреуса, Сполучені Штати повинні продовжувати закручувати гайки Росії, яка вже стоїть перед низкою економічних і військових проблем.
Девид Петреус, Владимир Путин
Ексочільник ЦРУ закликав США дотиснути РФ/ колаж: Главред, фото: скрін

Влада Сполучених Штатів Америки повинна посилити тиск на владу країни-агресорки Росії. РФ уже стоїть перед низкою економічних та військових проблем, тому їй потрібно "дотиснути гайки".

Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв’ю CNN. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін уже перебуває у складній ситуації.

"Путін перебуває в дуже-дуже складній ситуації" з огляду на спробу заколоту групи "Вагнера" й економічні санкції, тому Сполучені Штати "повинні продовжувати закручувати гайки", – заявив Петреус.

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Він зазначив, що країна-окупант РФ не тільки проливає багато крові на полі бою, а й зазнає великих втрат у своїй економіці. За словами Петреуса, у Росії зараз все не так погано, як ми багато хто з нас сподівався, але проблеми в тилу у них є. Понад тисячу великих західних компаній уже покинули ринок РФ, зокрема, серед них є нафтовидобувні. Також з Росії тікають кваліфіковані кадри.

Він наголосив, що зараз потрібно осилити тиск на російську владу. Зокрема, зменшити до мінімуму можливість країни-агресорки РФ експортувати технології через треті країни в обхід санкцій.

"Це справжня гра в кішки-мишки. Вона вимагає величезної наполегливості і уваги до деталей… Ми повинні продовжувати дотримуватися цього – і я впевнений, що ми це зробимо", – підсумував Петреус.

Чи можливі нові заворушення в РФ

Український політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов зазначав, що тривалість перебування Путіна при владі в Росії залежить від того, які будуть зроблені висновки після військового заколоту Пригожина. Вже наступний, 2024-рік, може стати для нього останнім у Кремлі, оскільки верхівки здатна зважитися на зміну глави держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив прогноз, що війна Росії в Україні та внутрішньополітичні процеси в РФ призведуть до того, що зі складу країни-агресора вийде частина республік, а саме – Сибір, Кубань і Кавказ.

Російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко зазначав, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може повторити військовий заколот у країні-агресорці РФ. Якщо він опиниться в Білорусі, то буде поступово готувати новий наступ.

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