"У нас нова фаза війни": Зеленський оцінив результати контрнаступу ЗСУ

Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмеження в розмірах Збройних сил не сприяють швидкому наступу.

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Володимир Зеленський заявив про нову фазу війни / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 241 окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ

Літній контрнаступ ЗСУ не досяг бажаних результатів через постійну нестачу озброєння. Зараз війна України та Росії перебуває на новому етапі: очікується, що зима ускладнить бойові дії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Associated Press.

В Україні - новий етап війни

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому - це новий етап війни", - сказав Зеленський.

На запитання, чи задоволений він результатами контрнаступу, він відповів неоднозначно.

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"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою (найкращою) армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всієї тієї зброї, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але і не можу занадто сильно скаржитися", - сказав Зеленський.

Президент України також висловив побоювання, що війна між Ізраїлем та ХАМАСом поставить під загрозу потік західної військової допомоги Києву.

Зеленський - про контрнаступ

Президент Зеленський дав відверту оцінку контрнаступу ЗСУ минулого літа.

"Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", — сказав глава держави.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмеження в розмірах Збройних сил не сприяють швидкому наступу.

"Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", - сказав він.

Як повідомляв Главред, видання The Economist опублікувало статтю під назвою "Путін зараз, схоже, виграє війну в Україні". Автор статті зазначає: у Росії вперше з'явилися реальні шанси на перемогу у війні в Україні. Не в останню чергу це сталося завдяки нерішучості Заходу в питанні надання допомоги Києву і відсутності стратегічного бачення. Російський диктатор Володимир Путін може зберігати свій режим при владі ще багато років, і загроза агресії нікуди не зникне.

Колишній спецпредставник Держдепу США По Україні та експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер закликав прийняти Україну до Альянсу попри те, що йде війна. На його думку, це пошле російському диктатору сигнал, що продовження агресії не має сенсу.

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