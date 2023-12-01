Україна може переламати хід війни: Зеленський назвав спосіб

Обсягів зброї, які Україна наразі виробляє, недостатньо для того, щоб переломити хід війни з агресоркою Росією, вважає президент Володимир Зеленський

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Україні потрібне своє озброєння, щоб переламати ситуацію на полі бою - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, РНБО, twitter.com/Osinttechnica

Україні потрібно більше озброєнь, щоб переломити хід війни із агресором Росією. Щоб виробляти свою зброю, потрібні західні кредити і контракти. Ніщо так не лякає Москву, як самодостатня у військовому плані українська держава. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Associated Press він розповів про те, що виробництво своєї зброї – "це вихід" із ситуації, що склалася.

Журналісти нагадали, що Україна працює над виробництвом власних озброєнь, проте поточних обсягів виробництва недостатньо для перелому у війні.

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Також вони відзначили і заяву президента Зеленського на зустрічі з главою Білого дому Байденом, конгресменами та іншими чиновниками. Український гарант закликав дати Україні дешеві кредити і ліцензії на виробництво американських озброєнь.

"Дайте нам ці можливості, і ми будемо будувати. Скільки б зусиль і часу на це знадобилося, ми зробимо це, і зробимо дуже швидко", - підкреслював Володимир Зеленський.

Зброя України у війні з Росією

Україна завдає ударів новою ракетою по військах Росії, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов. За його словами, ракета – вітчизняного виробництва, розробки йшли з 2020 року.

Україна запустила виробництво аналога дрона Shahed-136, розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. У межах виробництва держава вже виходить на пристойні цифри.

У Росії сталася паніка через атаку невідомих дронів - у окупантів здивувалися тому, що Тульська область була атакована БПЛА, який схожий за своїми характеристиками з "шахедом", ними загарбники завдають ударів по Україні.

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