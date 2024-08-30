У Курській області ЗСУ просунулися вперед і взяли полонених – Ставка Зеленського

Триває наступальна операція на Курському напрямку, розповів головком ЗСУ.

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Олександр Сирський розповів про просування ЗСУ вперед / колаж: Главед, фото: Офіс президента, t.me/osirskiy

Під час операції в Курській області підрозділи Збройних сил України просунулися вперед і взяли полонених.

Про це йшлося під час Ставки верховного головнокомандувача, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Він наголосив на тому, що під час засідання заслухали доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на передовій - насамперед Покровський напрямок.

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"Окремо Главком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема, чергове поповнення обмінного фонду. Це дуже важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", - зазначив глава держави.

Ситуація на Курському напрямку

Триває наступальна операція на курському напрямку, за минулу добу українські війська просунулися до двох кілометрів, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"На Курському напрямку триває наступальна операція. За добу наші війська просунулися до двох кілометрів, загалом під контроль взято 5 кв. км території", - сказав Сирський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача в п'ятницю.

Водночас він зазначив, що практично на всій лінії фронту тривають бої різної інтенсивності. Найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку.

"Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранок усі атаки відбито", - повідомив Сирський.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

Нагадаємо, Україна Курською операцією здатна змінити хід війни. Про це йдеться в повідомленні CNN. Армія довела, що заслуговує на швидшу військову підтримку від Заходу.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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